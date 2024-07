Ataque a faca na Inglaterra deixa 8 feridos, incluindo crianças

São Paulo

Um ataque a faca deixou ao menos oito pessoas, incluindo crianças, feridas nesta segunda-feira (29) em Southport, a cerca de 30 quilômetros de Liverpool, no noroeste da Inglaterra.

A polícia local afirmou que o incidente deixou mortos, mas não especificou quantos ou revelou suas identidades.

Policiais caminham na Park Lane, em Southport, perto de Liverpool, no noroeste da Inglaterra - Polícia de Meyerside/Divulgação

O ataque ocorreu por volta do 12h do horário local (8h no horário de Brasília). Segundo a imprensa britânica, a polícia deteve o agressor e a arma do crime.

Embora as autoridades afirmem que não há mais perigo, elas pediram que a população evite circular pela área. Imagens que circulam na mídia mostram uma rua residencial com a entrada fechada por uma fita amarela, e ambulâncias, veículos da polícia e um caminhão de bombeiros estacionados em frente a ela.