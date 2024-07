Ataque atribuído ao Hezbollah mata pelo menos 10 em campo de futebol nas colinas de Golã

Porto Alegre

Pelo menos dez pessoas, incluindo crianças, foram mortas em um ataque com foguete, neste sábado (27), que atingiu um campo de futebol nas colinas de Golã, área da Síria ocupada por Israel.

Trata-se de um dos incidentes mais letais nas escaramuças entre Israel e grupos armados da região nos últimos meses. De acordo com o Exército israelense, o foguete foi disparado durante uma investida feita pelo grupo extremista Hezbollah em um campo no vilarejo de Majdal Shams. A facção nega a autoria do atentado.

Foguete matou ao menos dez pessoas em campo de futebol nas colinas de Golã - Gil Eliyahu/REUTERS

"Nós testemunhamos uma grande destruição quando chegamos ao campo de futebol, assim como itens que estavam em chamas. Havia vítimas na grama e a cena era horrenda", disse Idan Avshalom, médico do Magen David Adom, o serviço nacional de emergência de Israel. Segundo o órgão, ao menos 30 pessoas ficaram feridas.

Uma testemunha disse à agência de notícias Reuters que o foguete caiu em um local com várias crianças e que havia restos mortais no campo de futebol. As vítimas não haviam sido identificadas até a tarde deste sábado.

"De acordo com uma avaliação situacional feita pela inteligência, o lançamento de foguete em direção a Majdal Shams foi feito pela organização terrorista Hezbollah", afirmaram as forças israelenses em nota.

Em nota, Mohammad Afif, porta-voz do Hezbollah, disse que o grupo "não tem absolutamente nada a ver com o incidente, e categoricamente nega todas as acusações".

Apesar de negar a participação no ataque, o grupo libanês clama a autoria de ao menos quatro ações de retaliação à ofensiva israelense contra a vila de Kfarkila, no sul do Líbano.

O ataque deste sábado ocorreu um dia após o general Ori Gordin, chefe do Exército israelense no norte do país, afirmar que as tropas estavam "preparando a transição para a ofensiva" contra o Hezbollah. "Nós já eliminamos mais de 500 terroristas no Líbano, a grande maioria deles pertencentes ao Hezbollah", disse ele na sexta (26).

O conflito entre Israel e o grupo islâmico xiita se intensificou desde o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

As colinas de Golã são uma área controlada por Israel após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. O território pertencia à Síria, que reivindica sua devolução.