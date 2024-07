Avião com 297 pessoas a bordo pega fogo ao pousar em aeroporto no Paquistão

São Paulo

Um avião com 276 passageiros e 21 tripulantes pegou fogo ao pousar em um aeroporto no Paquistão na manhã desta quinta-feira (11), devido a um problema com o trem de pouso do Airbus A330.

O voo SV793 da Saudia havia decolado de Riad, na Arábia Saudita, às 4h47 do horário local (22h47 da quarta-feira no Brasil) antes de pousar em Peshawar às 10h25.

Imagens mostram bombeiros no Aeroporto Internacional Peshawar Bacha Khan apagando as chamas antes que os passageiros, que entraram em pânico, usassem o escorregador inflável para escapar da aeronave.

Passageiros escorregam em botes infláveis para sair de avião da Saudi Airlines que pegou fogo - @MOHDSAL77285017 no X

A companhia aérea Saudia, anteriormente Saudi Arabian Airlines, afirmou que uma fumaça foi vista saindo de uma das rodas. Eles disseram que todos os passageiros 276 e 21 tripulantes foram retirados com segurança e sem nenhum ferimento.

Um porta-voz da companhia aérea disse: "A Saudia esclarece que sua aeronave, voando de Riad para Peshawar no voo SV792, teve fumaça saindo de um dos pneus ao pousar no Aeroporto Internacional de Peshawar, no Paquistão."

Autoridades disseram que os controladores de tráfego rapidamente alertaram os pilotos e informaram os serviços de combate a incêndios e resgate do aeroporto. O avião foi retirado de serviço enquanto o incidente é investigado.

Há 43 anos, a Saudia sofreu um dos piores desastres de aviação da história moderna quando todos os 301 passageiros e tripulantes morreram depois que seu Lockheed L-1011 Tristar pegou fogo logo após a decolagem de Riad.

A causa desse incêndio de agosto de 1980 nunca foi totalmente estabelecida, mas acredita-se que os tanques de gás butano transportados no porão de carga pegaram fogo, iniciando um incêndio que logo rompeu o piso da cabine. A evidência do gravador de voz da cabine destacou como os comissários de bordo tentaram corajosamente suprimir as chamas com extintores de incêndio, mas sem sucesso.

Em 2010, um avião de passageiros caiu perto de Islamabad, no Paquistão, matando todas as 152 pessoas a bordo, em um dos piores acidentes aéreos do país.