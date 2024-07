EUA têm 'sérias preocupações' sobre eleição na Venezuela; veja repercussão

A maioria dos venezuelanos falou alto e claro: Maduro deve deixar o poder. Agora as Forças Armadas Venezuelanas têm a oportunidade de ficar do lado certo da história e garantir que a vontade do povo seja respeitada. Apelamos à comunidade internacional, e especialmente aos países da região, que devem garantir o compromisso de atrasar, para não permitir que esta ditadura se perpetue ao longo do tempo.