Colisão entre trem e caminhão na Rússia deixa ao menos 140 feridos

Moscou | Reuters e AFP

Pelo menos 140 pessoas ficaram feridas no sul da Rússia nesta segunda-feira (29) depois que um trem com 800 passageiros colidiu com um caminhão, fazendo com que nove vagões descarrilassem, afirmou a Russian Railways.

Segundo a companhia ferroviária, o incidente foi causado pelo motorista do caminhão, que entrou no caminho dos trilhos apesar dos alertas, em desrespeito às regras de trânsito.

Vagões descarrilados de um trem de passageiros após colisão com um caminhão na região de Volgogrado, na Rússia - Head of the Kotelnikovsky Municipal - 29.jul.24/Via Reuters

O trem, que viajava na velocidade de cerca de 65 km/h, atingiu então o caminhão perto da estação de Kotelnikovo, em Volgogrado. A cidade está localizada a cerca de 960 km ao sul de Moscou.

"Cerca de 140 pessoas sofreram cortes e contusões", disse a Russian Railways, acrescentando que 15 pessoas, incluindo três crianças, foram encaminhadas a hospitais.

O motorista do caminhão, que foi arremessado para longe em razão do impacto, estava em estado grave, disse o canal Mash Telegram, que publicou um vídeo mostrando os destroços da cabine do caminhão e um homem que seria o motorista com sangue no rosto.

O Mash havia dito anteriormente que duas pessoas morreram na colisão, mas a informação não foi confirmada por autoridades russas.

Vídeo publicado pela agência de notícias Tass mostrou vagões descarrilados, alguns deles torcidos.

O governo russo disse que bombeiros e equipes de resgate estavam tentando liberar passageiros.

"Nove vagões descarrilaram, sete deles tombaram. Segundo informações preliminares, mais de cem pessoas ficaram feridas", disse o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

Mais de 300 socorristas foram enviados ao local.