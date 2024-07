Democratas esperam posição mais clara de Obama e Pelosi sobre candidatura de Biden

São Paulo

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, duas das figuras mais importantes do Partido Democrata atualmente, expressaram preocupação quanto à candidatura à reeleição do presidente Joe Biden em uma conversa privada, afirmou nesta sexta-feira (12) a CNN.

A emissora americana atribui a informação a mais de dez pessoas que têm contato com ambos os políticos e que falaram em condição de anonimato. Se confirmada, a inquietação representa um duro golpe contra o presidente, que tenta manter a sua candidatura desde uma criticada participação no debate contra seu rival, o republicano Donald Trump, no final de junho.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-presidente Barack Obama durante evento de arrecadação de fundos em teatro de Los Angeles - Mandel Ngan - 15.jun.2024/AFP

De acordo com a CNN, os democratas querem resolver a questão o quanto antes e alguns deles pedem que Obama e Pelosi ajudem a acabar com a luta interna no partido de forma mais clara.

A ex-presidente da Câmara já tinha tomado uma postura mais comedida nos últimos dias após vir a público defender Biden logo após o embate com Trump. Na quarta-feira (10), Pelosi disse durante uma entrevista à rede MSNBC que o presidente tinha uma decisão a tomar sobre seu futuro e que o tempo estava se esgotando, evitando demonstrar apoio à manutenção da candidatura do atual presidente.

A notícia veio a público um dia depois de Biden cometer outras duas gafes ao chamar o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de Putin, presidente da Rússia, durante o encerramento da cúpula da Otan, e trocar o nome da vice-presidente, Kamala Harris, com o de Trump.

"Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não acreditasse que ele fosse qualificado para ser presidente", disse ele em uma entrevista a jornalistas, quando na verdade se referia a Kamala.