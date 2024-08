Opus Dei é acusada de incentivar autoflagelação de crianças e adolescentes recrutadas

Londres | Financial Times

Dezenas de ex-membros do Opus Dei acusaram o grupo de recrutar crianças ao longo dos últimos anos, contradizendo afirmações da organização de que não recruta menores de idade.

Esses membros, entre elas pessoas que saíram do grupo católico conservador este ano, disseram ao Financial Times que foram recrutados quando menores de idade ou testemunharam tentativas direcionadas ao longo da última década para atrair menores de 18 anos para o grupo.

A Basílica de São Pedro, no Vaticano, recebe a missa final do Sínodo dos Bispos em 2023 - 29.out.23/Vatican Media via Reuters

Os ex-membros, cuja maioria pediu anonimato por medo de retaliação, disseram que as crianças eram preparadas por meio de clubes da juventude, escolas e programas comunitários ligados à organização ao redor do mundo, incluindo nos EUA e na Europa.

"Tudo é feito com um plano para recrutar", disse um ex-membro que foi diretor adjunto de um clube de meninos na Colômbia nos últimos cinco anos. "A idade ideal em que eles pressionam é por volta dos 14 anos e meio. Eles têm como alvo pessoas fracas, pessoas que precisam de algo. O importante é que eles fazem você se sentir parte de um grupo. E quando você é jovem e adolescente com muitas inseguranças, isso é importante de verdade."

Os membros do Opus Dei se comprometem a uma vida de intenso trabalho, oração e ascetismo de acordo com os ensinamentos de Josemaría Escrivá, um padre espanhol que fundou a organização em 1928 e foi canonizado em 2002.

Mulher usa celular com a imagem de Josémaria Escrivá, fundado do Opus Dei, durante desfile religioso em Madri, na Espanha - Susana Vera - 22.oct.23/Reuters

Desde 1982, os estatutos do Opus Dei aprovados pelo Vaticano proíbem qualquer pessoa com menos de 18 anos de fazer parte formalmente da organização. Mas crianças com 14 anos e meio ou mais podem se tornar "candidatos juniores" escrevendo uma carta ao chefe do Opus Dei solicitando admissão. O processo é conhecido dentro da organização como "assobiar".

O Opus Dei insistiu que não pressiona crianças a "assobiar", que o passo requer consentimento dos pais e que os "candidatos juniores" não assumem nenhuma obrigação ou responsabilidade.

Mais de uma dúzia de ex-membros disseram que menores de idade também eram encorajados a adotar práticas como a mortificação corporal, na qual os membros usam uma corrente de metal pontiaguda chamada "cilício" na coxa ou usam um chicote de corda chamado "disciplina" em seus corpos.

"Pouco depois de escrever a carta, o diretor [do centro] os dá aos meninos. Em outras palavras, algumas crianças começam a usá-los antes de completarem 15 anos", disse o ex-diretor adjunto do clube de meninos colombiano.

Um ex-membro do Quênia, que se juntou formalmente em 2006, disse: "Fui encorajado a usar o cilício e a disciplina desde os 15 anos... Tínhamos que escondê-los de nossa família e amigos."

O Opus Dei disse que o uso do cilício e da disciplina por menores "costumava acontecer no passado", mas disse ter ficado surpresa de que a prática continuava. Não há uma "regra explícita" sobre o assunto, mas uma "mudança de mentalidade" ocorreu décadas atrás, disse.

O grupo tem 95.000 membros em todo o mundo, cerca de um quarto dos quais são celibatários. Os membros celibatários ocupam as posições mais altas dentro da Opus Dei.

"É um processo de preparação que começa aos 14 anos", disse um ex-membro celibatário da Espanha que solicitou ingresso ao Opus Dei no início dos anos 2000, quando tinha 14 anos, e saiu há nove anos. "Sugerir celibato a um jovem de 14 anos é apropriado?"

Outro membro espanhol, que saiu em 2016, disse: "A experiência de recrutar menores foi constante durante os 42 anos em que estive na Opus Dei. Não apenas constante, mas intensa, planejada, abusiva e descarada."

Em comunicado, a Opus Dei disse: "Rejeitamos totalmente a alegação de que há recrutamento direcionado de menores." A organização acrescentou: "Buscar adquirir uma fé profunda desde muito jovem não é algo novo. A Igreja Católica canonizou pessoas que descobriram e seguiram sua vocação desde muito cedo, como Santa Terezinha de Lisieux", uma freira carmelita do século XIX.

"Da minha experiência, 14 anos e meio era a idade mínima para pedir admissão. Não havia nada de legal em pedir admissão nessa idade, mas era esse sentimento de que você tinha dito sim a Deus", disse um ex-membro do Reino Unido que saiu no início dos anos 2000.

"Então, seja qual for o lado legal, as formalidades, não importava: você tinha entregado seu coração. E então a pressão começa para permanecer fiel."

O ex-membro da Espanha que saiu em 2015 acrescentou: "Internamente, todos sabemos —a idade que temos em mente é 14 anos e meio, e isso não está escrito em lugar nenhum. Eles querem que as pessoas se juntem antes de começarem a ser influenciadas: pela puberdade, ao sair com amigos, ao ter relações sexuais."

Ex-membros disseram que, após "assobiar" como menores, eram esperados que seguissem horários rígidos diários de missa, oração, meditação e estudo dos princípios do Opus Dei.

"Legalmente, você não é [um membro]. Mas você começa a viver com toda essa pressão e obrigação —que se você sair, irá para o inferno porque está rejeitando o chamado de Deus", disse o ex-diretor adjunto do clube juvenil na Colômbia.

De acordo com os estatutos do Opus Dei, após solicitar a adesão, os membros em potencial são "ipso facto admitidos" como membros não celibatários e podem começar o treinamento espiritual. "Os candidatos juniores são claramente informados de que não são membros do Opus Dei", disse o porta-voz da organização.

Instituições como clubes juvenis e escolas de hospitalidade para as quais o Opus Dei fornece direção espiritual são conhecidas como seus "trabalhos corporativos". Elas não são de propriedade do Opus Dei em si, mas geralmente de instituições de caridade criadas por seus membros.

No Peru, uma ex-diretora de uma escola de hospitalidade para meninas disse ao FT que acreditava que o principal objetivo da escola era recrutar numerárias auxiliares, as mulheres que realizam trabalho doméstico nos centros do Opus Dei.

Ela disse que não havia "interesse" em melhorar a educação oferecida, mas "muito interesse em doutrinar" as alunas. "Eles diziam que a intenção era dar-lhes uma educação, capacitá-las, mas a realidade que eu vi era o oposto. Estavam obtendo mão de obra gratuita para trabalhar em seus centros", disse ela.

Ex-membros disseram que a Opus Dei reformou suas práticas em alguns países muito mais do que em outros. Dois ex-membros nos EUA disseram que estava claro para eles que não eram membros plenos, ou capazes de agir como tal, até completarem 18 anos.

Outra ex-membro dos EUA, no entanto, disse que "assobiou" aos 16 anos depois de frequentar um curso juvenil da Opus Dei em 2013. "Senti tanta pressão que tive que [me juntar] imediatamente, que não podia esperar."

Ela disse que a organização assumiu o controle de suas finanças. "Eles queriam meus extratos bancários todo mês e sempre que eu recebia dinheiro para comprar absorventes ou xampu, tinha que entregar os recibos também. Tudo isso me pareceu errado porque parecia que eu não tinha privacidade."Um ex-membro dos EUA, que saiu este ano, disse: "Uma coisa que poderia ser melhorada é tornar [reformas] mais oficiais: 'Assim era antes. Isto é o que estamos fazendo agora, porque queremos evitar isso novamente.'"

Cinco numerários assistentes que falaram com o FT como parte de sua investigação no início deste ano estão buscando ações civis por danos pessoais na Irlanda e no Reino Unido. Uma mulher na Irlanda também denunciou suas alegações, que datam do final dos anos 1970 até meados dos anos 1980, à polícia. A polícia irlandesa não respondeu a um pedido de comentário.

O porta-voz da Opus Dei disse que o grupo não poderia comentar sobre casos legais em andamento. O Vaticano não respondeu a um pedido de comentário.