Doadores do Partido Democrata dizem que Biden está perto de desistir

Os principais doadores do Partido Democrata acreditam que Joe Biden está perto de sair da corrida à Casa Branca depois que eles ameaçaram interromper o financiamento de campanha e que líderes do partido indicaram que consideram a candidatura insustentável.

Doadores de Wall Street a Hollywood nos últimos três dias têm aumentado a pressão sobre chefes do partido, incluindo os líderes do governo no Senado, Chuck Schumer, e na Câmara, Hakeem Jeffries, além da ex-presidente da Casa Nancy Pelosi.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, leva a mão ao nariz durante evento de campanha em Las Vegas um dia antes de receber um diagnóstico de Covid-19 - Tom Brenner - 16.jul.24/Reuters

Um doador próximo a Schumer, que conversou com pessoas próximas a ele nos últimos dias, disse: "Acho que vai acabar muito em breve".

"A pressão é insuperável", disse um democrata sênior em Washington, prevendo que Biden estaria "fora até segunda-feira (21)". Outras pessoas próximas à liderança do partido disseram que isso poderia acontecer mais cedo.

"Biden entendeu que não haverá mais um dólar de arrecadação de fundos", disse um arrecadador de Wall Street —que é um doador encarregado de levantar dinheiro de outros apoiadores. "Membros do Congresso estão ficando mais agressivos... Ele simplesmente não vai conseguir resistir."

Os movimentos ganharam força nos últimos dias à medida que imagens que enfraquecem Biden ganharam as telas em todo o país, mostrando os republicanos se reunindo em torno de Donald Trump depois que ele quase foi assassinado, enquanto o presidente desafiava os pedidos de seu partido para desistir e na quinta-feira (18) foi visto tendo dificuldade para subir a bordo do avião presidencial após testar positivo para Covid.

"Todo mundo está olhando para os números e pesquisas e estão preocupados", disse uma pessoa que conversou com líderes empresariais, doadores e democratas importantes, incluindo Jeffries.

A vantagem nacional de Trump sobre Biden aumentou desde o tiroteio, de acordo com uma nova pesquisa da CBS-YouGov, colocando o ex-presidente cinco pontos percentuais à frente. Biden também ficou para trás na maioria das outras pesquisas realizadas desde sua desastrosa performance no debate contra Trump no mês passado.

"Você não pode liderar uma chapa de um grande partido quando quase toda a delegação no Congresso, a maioria dos doadores e uma grande maioria dos eleitores da base acreditam que você deveria se afastar. Especialmente se o problema não é algo que pode ou vai melhorar", disse um democrata sênior de Washington.

Vários doadores disseram que uma campanha para forçar o presidente a sair da chapa democrata, que parecia ter perdido força enquanto Biden recebia outros líderes da Otan em Washington na semana passada, estava ganhando velocidade.

"Acho que está acontecendo e é em grande parte irreversível", disse Mohsin Meghji, um doador democrata e chefe da empresa de consultoria em reestruturação M3 Partners.

"Há um novo ímpeto", disse um doador da indústria de tecnologia que recentemente parou de doar para Biden e começou a direcionar dinheiro para candidatos democratas à Câmara e ao Senado.

Outros doadores, arrecadadores e operadores que conversaram com assessores próximos de Biden também disseram que acreditavam que a pressão sobre o presidente para encerrar sua campanha era agora irresistível.

"As paredes estão se fechando sobre eles. Não acho que ele possa sustentar isso", disse um funcionário do Partido Democrata. "Mesmo os seguidores mais leais de Biden têm que entender que... Nenhuma pessoa com quem falei desde o debate, nenhuma, acha que ele pode vencer."

Um doador democrata da Costa Oeste que na semana passada era veementemente contra os esforços para forçar a saída de Biden disse na quinta-feira que agora estava convencido de que outro candidato teria uma melhor chance de vencer Trump.

"Se seguir o caminho certo, pode ser a melhor coisa que acontece para evitar que Trump volte à Casa Branca."

Um doador da indústria de tecnologia disse que estava entre cerca de 20 grandes doadores democratas que receberam uma mensagem de um funcionário sênior do partido na quinta-feira pedindo que o grupo venha a público com novos apelos para Biden desistir.

"Hoje é o dia" para fazer Biden desistir da corrida, disse a mensagem, que foi vista pelo Financial Times.

George Krupp, um investidor imobiliário de Boston e importante doador democrata que recentemente se manifestou contra a reeleição de Biden, disse que não acredita que Biden possa resistir. "Há uma enorme pressão privada sendo exercida por políticos-chave democratas, operadores e doadores."

Em uma coletiva de imprensa em Milwaukee à margem da Convenção Nacional Republicana na quinta-feira, o porta-voz da campanha de Biden, Quentin Fulks, disse que Biden permaneceria na corrida eleitoral.

John Lawrence, ex-chefe de gabinete de Nancy Pelosi, disse que as ameaças dos doadores no partido podem ser contraproducentes para fazer Biden desistir. "Eu sei que houve muita agitação vinda deles para o presidente desistir e meu conselho para esses grupos tem sido no sentido de que nada seja discutido em público", disse Lawrence.