OEA não reconhece resultados da eleição na Venezuela divulgados por regime

São Paulo

Em um comunicado duro sobre as eleições do último domingo (28) na Venezuela, a OEA (Organização dos Estados Americanos) não reconheceu os resultados divulgados pelo órgão eleitoral do país e afirmou que é necessário saber se o ditador Nicolás Maduro aceitaria sua derrota, uma vez que, ao contrário da oposição, o regime ainda não conseguiu apresentar as atas com as quais reivindica sua vitória.

"Considerando que (...) o madurismo (...) ainda não conseguiu apresentar as atas pelas quais teria vencido —o que, a esta altura, seria risível e patético se não fosse trágico— (...) é imperativo saber sobre a aceitação de Maduro das atas em posse da oposição e a consequente aceitação de sua derrota eleitoral", afirmou a organização nesta terça-feira (30).

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, durante proclamação de sua vitória na sede da CNE, em Caracas - Federico Parra - 29.jul.2024/AFP

Liderados por María Corina Machado, críticos ao regime denunciam uma fraude no pleito e afirmam que a votação deu vitória para Edmundo González, candidato que entrou no lugar da líder opositora, inabilitada politicamente.

Nesta segunda (29), eles divulgaram o que dizem ser 73% das atas das urnas eletrônicas. No entanto, o sistema estava instável e não era possível visualizá-las. "São milhões de cidadãos na Venezuela e no mundo que querem ver que o seu voto conta. As equipes técnicas em breve restabelecerão o acesso!", publicou Machado na rede social X.

O regime, por sua vez, afirma que não enviou as atas para apuração nacional devido a um suposto ataque hacker. Na tarde desta segunda, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, afirmou que Machado está envolvida na alegada investida contra o sistema eleitoral.

Ao acusar a líder opositora, o aliado de Maduro afirmou que os dados de cada mesa de votação seriam publicados na página do Conselho Nacional Eleitoral "nas próximas horas" —o que ainda não aconteceu. Essas informações estão sendo exigidas por diversos países para reconhecer os resultados, incluindo o Brasil.