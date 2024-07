Protestos contra Maduro deixam pelo menos um morto e 46 detidos na Venezuela, diz ONG

São Paulo

Os protestos contra a contestada reeleição do ditador Nicolás Maduro, que tomaram as ruas de diversas cidades da Venezuela nesta segunda-feira (29), deixaram ao menos uma pessoa morta e 46 detidas, de acordo com a ONG Foro Penal.

A primeira morte foi registrada no estado de Yaracuy, no noroeste do país. A organização, que é especializada na defesa de presos políticos, não explicou as circunstâncias da fatalidade.

Manifestantes na frente de membros da Guarda Nacional Bolivariana durante protesto contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas - Raúl Arboleda - 29.jul.2024/AFP

Relatos na imprensa venezuelana citam outras possíveis mortes, como a de um adolescente de 15 anos em San Francisco, no estado de Zulia, e a de um estudante de 30 anos em Maracay, no norte do país. Na mesma manifestação em que o segundo teria sido morto, um jornalista foi ferido na perna, segundo o site Efecto Cocuyo.

Do lado do regime, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse na noite de segunda que 23 soldados das Forças Armadas foram feridos em confronto com manifestantes. Embora preliminares, as informações mostram que o número de mortes ainda pode crescer.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Esse pode ser o início de mais uma longa jornada de manifestações no país, que vive múltiplas crises há mais de uma década. Liderados por María Corina Machado, os críticos ao regime denunciam uma fraude no pleito de domingo (28) e afirmam que a votação deu vitória para Edmundo González, candidato que entrou no lugar da líder opositora, inabilitada politicamente.

"Queremos anunciar a todos os venezuelanos e todos os democratas do mundo: já temos como provar a verdade. Conseguimos", disse María Corina a jornalistas nesta segunda. "A diferença foi enorme, em todos os estados da Venezuela."

Horas depois, eles divulgaram o que dizem ser 73% das atas das urnas eletrônicas. No entanto, o sistema estava instável e não era possível visualizá-las. "São milhões de cidadãos na Venezuela e no mundo que querem ver que o seu voto conta. As equipes técnicas em breve restabelecerão o acesso!", publicou Machado na rede social X.

As manifestações foram registradas em várias regiões da capital, e a Guarda Nacional militarizada dispersou várias delas com gás lacrimogêneo e tiros de bala de borracha. Também foram ouvidos disparos em alguns bairros, e dois manifestantes derrubaram um enorme painel publicitário com o rosto de Maduro.

No interior do país também houve protestos. No estado de Falcón, manifestantes contrários à declaração do CNE derrubaram uma estátua de Hugo Chávez, antecessor de Maduro morto em 2013.

A situação tem o potencial de escalar. Maduro afirma que os protestos fazem parte de uma tentativa de golpe de Estado "de caráter fascista e contrarrevolucionário", e o regime convocou para terça "uma grande marcha em direção a Miraflores", o palácio presidencial, "para defender a paz".

Enquanto isso, Machado e González convocaram "assembleias cidadãs" em diferentes cidades, sem dar mais detalhes. Mas o embaixador, que conseguiu angariar popularidade prometendo diálogo e uma transição pacífica, tentou marcar distância dos protestos. "Há muita indignação e entendemos isso, mas temos que manter a calma, a serenidade, até alcançarmos a vitória", afirmou à imprensa.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, que nas últimas horas passou a publicar nas redes sociais vídeos de confrontos nas ruas e imagens de jovens detidos, afirmou nesta segunda que convocar atos para contestar os resultados oficiais pode render prisão.

"Vimos com preocupação a falta de reconhecimento do resultado por um setor radical com um longo histórico de chamados à violência", afirmou ele. "Em defesa da paz, informamos que nossa instituição estará monitorando qualquer ato que pretenda iniciar uma escalada de violência para manchar a festa democrática que vivemos."