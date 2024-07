Executiva nacional do PT afirma que eleição de Maduro foi 'democrática e soberana'

São Paulo

A executiva nacional do PT afirmou em nota divulgada na noite desta segunda-feira (29) que o processo eleitoral que elegeu Nicolás Maduro no domingo foi uma "jornada pacífica, democrática e soberana".

O PT cumprimentou o povo venezuelano pela eleição e declarou ter certeza que o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), que apontou a vitória de Maduro, "dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela".

O ditador Nicolás Maduro comemora a reeleição na Venezuela - Fausto Torrealba - 29.jul.2024/Reuters

Na nota, a executiva nacional disse ainda que é importante que Maduro continue o diálogo com a oposição para superar os problemas da Venezuela e opina que eles são causados, em grande parte, por "sanções ilegais".

"O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa", completa o comunicado.

A nota foi compartilhada por Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, nas redes sociais.

O governo Lula (PT), que tem laços históricos com o chavismo, defendeu que o CNE divulgue as informações das mesas de votação. Em uma nota, o Itamaraty não parabenizou Maduro e pediu a publicação de "dados desagregados por mesa de votação".

Também na noite de segunda, o Itamaraty publicou um alerta aos brasileiros que vivem ou estão na Venezuela para que evitem aglomerações e se informem pelas mídias sociais da embaixada sobre as condições de segurança do local onde estão.

Nas últimas horas, protestos contra a vitória do ditador Nicolás Maduro foram registrados no país.

Veja a nota completa do PT

"O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa".

Executiva Nacional do PT