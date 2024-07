Chefe das Forças Armadas diz que há tentativa de golpe de Estado contra Maduro

Caracas

Ecoando o que diz o ditador Nicolás Maduro, seu ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou na manhã desta terça-feira (30) que há uma tentativa de golpe de Estado em curso no país e a atribuiu a "interesses do imperialismo norte-americano".

É incerta a situação nas fileiras das Forças Armadas venezuelanas, que ganharam enorme protagonismo na era chavista ao pregar uma "união cívico-militar", e se há ou não dissidência em um momento no qual crescem as acusações de que houve fraude eleitoral.

O ministro de Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, durante discurso em Caracas no qual afirmou que há tentativa de golpe de Estado contra Nicolás Maduro - Divulgação

As falas do chefe militar ampliam o temor de repressão na Venezuela em um dia para o qual ocorrem pelo país atos da oposição liderada pelo candidato Edmundo González e por María Corina Machado e que sucede uma segunda-feira (29) marcada por protestos e violência.

Os líderes opositores pedem uma vigília pacífica pouco antes do horário do almoço, mas há forte policiamento nas ruas de Caracas. Eles têm pedido que os militares "assegurem que a voz do povo nas urnas seja ouvida".

"É um golpe de Estado midiático apoiado nas redes sociais pelo imperialismo norte-americano; trata-se do fascismo em sua máxima expressão", disse Padrino López nos termos comuns do chavismo.

Ele afirma que mais de 900 observadores eleitorais participaram do pleito deste fim de semana. O perfil majoritário dos observadores, no entanto, era de aliados de Maduro.

A oposição e parte da comunidade internacional têm afirmado que houve fraude no processo eleitoral que anunciou Maduro como vencedor com 51,2% dos votos para um terceiro mandato de mais seis anos. Os dados oficiais apontam González com 44,2%.

A principal coalizão opositora diz possuir atas eleitorais suficientes para mostrar que seu candidato é o vencedor. E, enquanto isso, há levantamentos diferentes, feitos com base em amostragens, que também apontam vitória do ex-diplomata González.

Mas o líder do regime foi proclamado presidente apenas horas após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão majoritariamente chavista, anunciar os resultados oficiais, ainda que nem todos os votos tenham sido considerados. A autoridade ainda fala em contagem de 80% e afirma que houve algum ataque hacker ao seu sistema.

Padrino López disse que ao menos um policial está morto e que mais de 30 ficaram feridos em confrontos que tentaram disturbar a paz. Não menciona, porém, as informações sobre os civis. Organizações e a oposição denunciam uma onda de prisões e agressões.

A ONG Foro Penal há pouco atualizou seu balanço e afirma que até a manhã desta terça-feira havia 132 pessoas presas e ao menos seis assassinadas, informações que não puderam ser confirmadas de forma independente. Há um bloqueio de veículos locais de comunicação que não podem ser acessados na Venezuela.

Esta notícia está em desenvolvimento.