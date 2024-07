Generais de Israel buscam cessar-fogo em Gaza apesar da oposição de Netanyahu

Tel Aviv | The New York Times

Os principais generais de Israel querem começar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mesmo que isso mantenha o Hamas no poder por enquanto, ampliando uma divisão entre o Exército e o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, que se opôs à trégua que permitiria ao grupo terrorista sobreviver à guerra.

Os generais afirmam acreditar que um cessar-fogo seria a melhor maneira de libertar os cerca de 120 israelenses ainda mantidos, mortos e vivos, em Gaza, de acordo com entrevistas com seis autoridades de segurança.

Mal equipados para mais combates após a mais longa guerra de Israel em décadas, os generais também acham que suas forças precisam de tempo para se recuperar caso uma guerra terrestre estoure contra o Hezbollah, a milícia libanesa que tem travado uma luta de baixo nível com Israel desde outubro.

Um cessar-fogo com o Hamas também poderia facilitar um acordo com o Hezbollah, de acordo com as autoridades, a maioria das quais falou sob condição de anonimato.

Um comboio manobra perto da fronteira entre Israel e Gaza - Amir Cohen - 1º.jul.24/Reuters

A atitude militar em relação a um cessar-fogo reflete uma grande mudança de pensamento nos últimos meses, à medida que ficou mais claro que Netanyahu se recusava a articular ou se comprometer com um plano pós-guerra. Essa decisão essencialmente criou um vácuo de poder no território que forçou o Exército a voltar e lutar em partes de Gaza que já havia limpado dos combatentes do Hamas.

"O Exército apoia totalmente um acordo de reféns e um cessar-fogo", disse Eyal Hulata, que atuou como conselheiro de segurança nacional de Israel até o início do ano passado e que fala regularmente com autoridades militares de alto escalão.

"Eles acreditam que sempre podem voltar e se envolver militarmente com o Hamas no futuro", disse Hulata. "Eles entendem que uma pausa em Gaza torna a desescalada mais provável no Líbano. E eles têm menos munições, menos peças de reposição, menos energia do que tinham antes —então também acham que uma pausa em Gaza nos dá mais tempo para nos prepararmos caso uma guerra maior estoure com o Hezbollah."

Não está claro o quão diretamente a liderança militar expressou suas opiniões a Netanyahu em particular, mas houve vislumbres de sua frustração em público, assim como da frustração do primeiro-ministro com os generais.

O gabinete de Netanyahu se recusou a falar com a reportagem. Após a publicação, o premiê reagiu e disse que Israel encerraria a guerra "apenas depois de termos alcançado todos os seus objetivos, incluindo a eliminação do Hamas e a libertação de todos os reféns."

Soldado israelense carrega sua bolsa e um violão enquanto caminha ao lado de uma pichação em apoio aos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro a Israel pelo Hamas - Nir Elias - 1º.jul.24/Reuters

Até recentemente, o Exército afirmava publicamente que era possível alcançar simultaneamente os dois principais objetivos de guerra do governo: derrotar o Hamas e resgatar os reféns capturados pelo grupo terrorista e seus aliados durante o ataque de 7 de outubro a Israel. Agora o alto comando militar concluiu que os dois objetivos são mutuamente incompatíveis.

Desde a invasão de Gaza em outubro, Israel superou quase todos os batalhões do Hamas e ocupou a maior parte do território em algum momento da guerra. Mas quase metade dos 250 reféns levados a Gaza após o ataque permanecem em cativeiro, e o alto comando teme que mais ações militares para libertá-los aumente o risco de mortes entre os sequestrados.

Com Netanyahu publicamente relutante em se comprometer com a ocupação de Gaza ou transferir o controle para líderes palestinos alternativos, o Exército teme uma "guerra eterna" em que suas energias e munições são gradualmente erodidas, mesmo enquanto os reféns permanecem cativos e os líderes do Hamas ainda estão soltos.

"Diante desse cenário, manter o Hamas no poder por enquanto em troca de recuperar os reféns parece ser a opção menos pior para Israel", disse Hulata. Quatro autoridades de alto escalão que falaram sob condição de anonimato concordaram.

Questionado sobre se apoia um cessar-fogo, o Exército emitiu uma nota que não abordou diretamente a questão. A declaração disse que o Exército estava trabalhando, "de acordo com a diretriz do escalão político, para alcançar os objetivos da guerra", incluindo a destruição das "capacidades militares e governamentais do Hamas, o retorno dos reféns e o retorno dos civis israelenses do sul e do norte em segurança para suas casas."

Após a publicação deste artigo, o Exército divulgou uma declaração idêntica em resposta à reportagem, novamente evitando a questão de seu apoio a um cessar-fogo. Mas em outras declarações e entrevistas recentes, líderes militares deram indícios públicos sobre o que concluíram em particular.

"Aqueles que pensam que poderíamos fazer o Hamas desaparecer estão errados", disse Daniel Hagari, porta-voz das Forças Armadas, em uma entrevista em 19 de junho. Ele acrescentou: "O Hamas é uma ideia. O Hamas é um partido político. Está enraizado nos corações das pessoas."

Sugerir o contrário, disse Hagari em uma crítica velada a Netanyahu, seria "jogar areia nos olhos do público".

Quase nove meses em uma guerra não planejada por Israel, seu Exército está com falta de peças sobressalentes, munições, motivação e até mesmo tropas, disseram os oficiais.

A guerra é o conflito mais intenso que Israel travou em pelo menos quatro décadas e o mais longo já travado em Gaza. Em um Exército amplamente dependente de reservistas, alguns estão em sua terceira missão desde outubro e lutando para equilibrar o combate com seus compromissos profissionais e familiares.

Menos reservistas estão se apresentando para o serviço, de acordo com quatro oficiais militares. E os oficiais estão cada vez mais desconfiados de seus comandantes, em meio a uma crise de confiança na liderança militar impulsionada em parte por sua falha em evitar o ataque do Hamas em outubro, de acordo com cinco oficiais.

Mais de 300 soldados foram mortos em Gaza, abaixo do que alguns oficiais militares previram antes de Israel invadir o território. Mas mais de 4.000 soldados foram feridos desde outubro, de acordo com estatísticas militares, dez vezes o total durante a guerra de 2014 em Gaza, que durou apenas 50 dias. Um número desconhecido de outros está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático.