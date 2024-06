Netanyahu dissolve gabinete de guerra em Israel em meio a pressão da ultradireita

Jerusalém | Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra, disse um funcionário do país nesta segunda-feira (17). A medida era esperada após a saída de dois dos seis membros do órgão formado após o início do conflito, em outubro.

Benny Gantz e Gadi Eisenkot, ambos da aliança de centro-direita Unidade Nacional, renunciaram a seus cargos na semana passada após discordâncias no rumo da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, que já dura oito meses. A decisão foi comunicada a outros membros do governo em uma reunião deste domingo (16), de acordo com o funcionário.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, aguarda início de reunião do gabinete de guerra em Tel Aviv - Brendan Smialowski - 18.out.2023/AFP

Chefe do governo mais à direita da história de Israel, Bibi, como o premiê é conhecido, havia chamado setores mais moderados para compor a coalizão em meio ao conflito. Um dos representantes de centro era Gantz, um ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa que aparece como principal adversário de Netanyahu em pesquisas de opinião.

O político já havia prometido, no final de maio, deixar a coalizão caso o premiê não apresentasse um plano para o pós-guerra no território palestino. Ao anunciar sua saída, o político afirmou que Bibi estava impedindo Israel de "avançar em direção a uma verdadeira vitória".

Desde então, as discussões sobre a guerra têm sido conduzidas por Netanyahu em conjunto com seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, e assessores próximos, disse o funcionário sob condição de anonimato ao The New York Times.

A decisão desta segunda, portanto, foi simbólica e estratégica —após a saída dos centristas, o premiê enfrentava pressão para incluir nas cadeiras vacantes representantes ala de ultradireita da coalizão do governo, que inclui os ministros Bezalel Smotrich (Finanças) e Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional).

Uma composição mais extremista do órgão teria intensificado as tensões com parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos. Grandes decisões sobre a guerra, porém, ainda serão submetidas a um gabinete de segurança que inclui Ben-Gvir e Smotrich. Ambos argumentam que a ofensiva militar de Israel em Gaza deve continuar até que o Hamas seja destruído.