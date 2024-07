Coreia do Norte testa míssil capaz de transportar ogiva de 4,5 toneladas

Seul

A Coreia do Norte disse que foi bem-sucedida ao testar, nesta segunda-feira (1º), um novo míssil balístico capaz de transportar uma ogiva de 4,5 toneladas, em um novo capítulo da tensão que se acumula na península nos últimos meses.

Pyongyang disse, nesta terça, que o exercício militar com o armamento, chamado de Hwasongpho-11 Da-4.5, foi conduzido com uma ogiva pesada para verificar a estabilidade de voo e precisão.

Sul-coreanos assistem ao noticiário, que exibe imagens de arquivo de um teste de míssil de Pyongyang, em uma estação de trem em Seul - Jung Yeon-je - 1º.jul.2024/AFP

O projétil 'supergrande' está na lista de armas apresentadas em 2021 pelo ditador norte-coreano, Kim Jong-un, como prioritárias para o desenvolvimento militar do país. O rol também inclui um satélite militar espião e um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, que tem sido usado em testes do regime desde o ano passado.

Como de praxe, a versão da Coreia do Sul em relação ao lançamento é diferente. Horas antes do anúncio da Coreia do Norte, as Forças Armadas de Seul afirmaram que os lançamentos de segunda envolveram dois mísseis balísticos de curto alcance e que um deles explodiu durante o voo.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O primeiro deles parecia ser um KN-23, segundo a Coreia do Sul, e voou cerca de 600 quilômetros. Esse modelo é o que pode ter sido fornecido à Rússia para a Guerra da Ucrânia, de acordo com autoridades de Kiev que examinaram destroços de mísseis lançados por Moscou. Tanto a Rússia quanto a Coreia do Norte negam o laço militar.

Para o porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, o coronel Lee Sung-jun, o teste provavelmente foi uma decepção, já que um dos dois mísseis voou de forma anormal e aparentemente caiu em um campo não muito longe de Pyongyang.

"A realização de um teste de fogo em terra é extremamente rara e é altamente provável que seja falsa a afirmação de que foi um sucesso", disse Lee em uma entrevista coletiva.

O relatório da agência estatal de notícias de Pyongyang, a KCNA, não deixa claro se o lançamento envolveu dois mísseis e referiu-se ao projétil no singular. O texto tampouco dá detalhes sobre a natureza da ogiva utilizada, apenas a descreve "supergrande".

Para Hong Min, analista do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, com sede em Seul, Pyongyang omite deliberadamente a palavra "nuclear". "Como é capaz de transportar uma ogiva nuclear, pode ser considerada uma arma nuclear", disse o pesquisador à agência de notícias AFP.

Os lançamentos acontecem após Kim definir os recentes exercícios militares de Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão como uma "versão asiática da Otan".