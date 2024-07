Itamaraty condena morte do líder do Hamas e pede cessar-fogo imediato em Gaza

São Paulo

O governo brasileiro condenou nesta quarta-feira (31) o ataque aéreo que horas antes matou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, a capital do Irã.

"O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido hoje, 31/7, em Teerã", diz trecho da nota divulgada pelo Itamaraty.

Faixa com a foto do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, morto em ataque aéreo no Irã, pendurada em rua do campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh, no sul do Líbano - Mahmoud Zayyat/AFP

O comunicado segue afirmando que o Brasil repudia o "flagrante desrespeito" à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas.

Segundo o Itamaraty, atos de violência, sob qualquer motivação, "não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio".

"Tais atos dificultam ainda mais as chances de solução política para o conflito em Gaza, ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns."

No comunicado, o Brasil pede a todos os envolvidos que ajam com máxima contenção para evitar um grande conflito na região, "que poderia resultar em muitas mortes de civis e inocentes".

O Brasil também incentiva a comunidade internacional a fazer todos os esforços possíveis para promover o diálogo e conter o aumento das hostilidades.

"O governo brasileiro reitera que, para interromper a grave escalada de tensões no Oriente Médio, é essencial implementar cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, em cumprimento à Resolução 2.735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas."

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) estava a poucos metros de Ismail Haniyeh horas antes de o líder político do Hamas ser morto. Eles estavam em Teerã para a posse do novo presidente do Irã, Masud Pezeshkian, na terça (30).

O vice-presidente Geraldo Alckmin aparece próximo ao líder do Hamas, Ismail Haniyeh (o quinta da esquerda para direita) na posse do presidente iraniano - Reprodução/Press TV

Imagens da TV Press, emissora do país persa, mostram Alckmin sentado na mesma fileira em que estava Haniyeh, a apenas três cadeiras de distância.