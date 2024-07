Lula liga para premiê do Reino Unido e faz convite para visita ao Brasil

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou na manhã desta quarta (31) para o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, para cumprimentá-lo pela vitória nas eleições e chamá-lo para visitar o Brasil.

O líder do Partido Trabalhista venceu o pleito britânico no início do mês, numa vitória acachapante, quebrando um domínio de 14 anos dos conservadores no poder. Durante todo esse período, o Brasil não recebeu visita de um premiê do Reino Unido.

De acordo com a Presidência, a ligação durou cerca de 15 minutos e ocorreu do Palácio da Alvorada. Depois, Lula viajou a Corumbá (MS).

O presidente Lula (PT) em cerimônia de divulgação dos resultados do PAC Seleções, no Palácio do Planalto. - Gabriela Biló-26.7.2024/Folhapress

"[Lula] reforçou que conta com a presença do primeiro-ministro Starmer na cúpula do G20, em novembro próximo, e enfatizou o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no dia 24 de julho corrente. Lula convidou o Reino Unido a aderir à iniciativa, uma das propostas prioritárias do Brasil à frente da presidência do grupo", disse a nota do Palácio do Planalto.

"Starmer confirmou o interesse do Reino Unido de trabalhar com o Brasil na área de mudança do clima, sobretudo no contexto da realização da COP30 em Belém. Lula convidou Starmer para participar de reunião dos países democráticos contra o extremismo, que será realizada em setembro próximo, em Nova York, à margem da Assembleia-Geral da ONU", completou.

Starmer foi eleito em 5 de julho. À frente da legenda desde 2020, ele teve êxito em se adaptar ao centro, atuando nos últimos meses para afastar de seu partido propostas e lideranças de esquerda.

A estratégia, segundo analistas, foi eficaz para que os trabalhistas angariassem o apoio de eleitores indecisos, aproveitando-se dos desgastes do Partido Conservador e do premiê de saída, Rishi Sunak.

Starmer é advogado especializado em direitos humanos. Antes de ganhar destaque na política, ele recebeu o título honorário de Conselheiro da Rainha em função de sua atuação nos tribunais. Depois, foi diretor do Ministério Público. No cargo, decidiu não processar criminalmente os policiais envolvidos no assassinato, em 2005, do brasileiro Jean Charles de Menezes no metrô de Londres, num caso com ampla repercussão internacional. À época, concluiu que não havia provas suficientes para uma condenação.

Por seu trabalho no Ministério Público, Starmer foi condecorado com o título de sir em 2014, uma tradição para os que desempenharam a função, mas incomum para um trabalhista. Entrou para a política institucional e foi eleito pela primeira vez em 2015, aos 52 anos, como representante (deputado) de Holborn e St. Pancras, um distrito de profissionais liberais no centro de Londres.

As propostas defendidas pelo trabalhista durante a campanha nada têm de radicais: estabilidade econômica com regras rígidas de gastos; redução do tempo de espera do sistema de saúde, com mais 40 mil consultas noturnas e aos fins de semana; criação de uma empresa pública de energia limpa; reforço das polícias de bairro e contratação de 6.500 novos professores, que seriam pagos com o fim de isenções fiscais para escolas particulares.