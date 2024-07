Milhares protestam contra discurso de Netanyahu em Washington

Washington

Milhares de manifestantes protestam em Washington contra o prêmio israelense Binyamin Netanyahu, que discursa ao Congresso dos Estados Unidos nesta quarta (24). Alguns deles entraram em confronto com a polícia, e pelo menos dois foram presos.

Carregando bandeiras da Palestina, os participantes do protesto acusam Netanyahu de ser um criminoso de guerra e criticam tanto as lideranças dos partidos Democrata e Republicano do Legislativo quanto o governo Joe Biden de complacência com as ações de Israel na Faixa de Gaza.

A polícia legislativa do Congresso Americano impede o avanço de manifestantes pró-Palestina em Washington, capital dos EUA - Umit Bektas - 24.jul.24/Reuters

"Isso é um genocídio. Pessoas como [o líder do governo na Câmara] Hakeem Jeffries e [o líder do governo no Senado] Chuck Schumer acham que é adequado trazer Netanyahu para o Congresso? Isso é imperdoável", afirma Sandra, enquanto carregava um cartaz com a frase "democratas contra o apartheid e o genocídio". Ela passou tinta vermelha no rosto, para simular sangue.

"Nós eleitores democratas estamos de olho. Biden, [o secretário de Estado, Anthony] Blinken, [conselheiro de Segurança Nacional Jake] Sullivan deviam sentir vergonha", disse.

"Temos um criminoso de guerra aqui. Isso não é aceitável. Exigimos que ele seja preso e expulso", afirmou Tayyab, 24, que fez a viagem de cerca de duas horas de Baltimore a Washington para participar do protesto.

O grupo começou a se reunir por volta das 11h (horário local) nas proximidades do Capitólio e marchou em direção à sede do Congresso americano. A área, no entanto, esta fortemente policiada, e as vias de acesso, interditadas.

O clima entre manifestantes e polícia é tenso. A reportagem presenciou pessoas gritando com policiais, chamando-os de porcos e afirmando que eles deveriam estar atrás do verdadeiro criminoso, dentro do Congresso, e viu dois carros da polícia pichados com a frase "Gaza livre" e palavrões.

Nas duas prisões observadas pela reportagem, um grupo de policiais que estava concentrado em um bloqueio se dirigiu a um grupo de manifestantes e trouxe uma pessoa de volta à área de bloqueio. A polícia não justificou as prisões, que despertaram revolta nas pessoas ao redor.

O grupo se concentra agora em frente à estação de trem Union, próxima do Capitólio. Por volta das 15h, a aparente prisão de um manifestante gerou um confronto com a polícia. A reportagem ouviu sons que se assemelhavam a disparos de tiros de borracha.

Segundo a agência de notícias Associated Press, a polícia usou gás de pimenta contra um grupo que tentou avançar sobre um bloqueio para tentar acessar o Congresso.

Também houve tensão com pessoas que vieram ao protesto para defender Israel. Um grupo de ex-soldados israelenses veio do país aos EUA há três dias, por iniciativa própria, segundo eles, para defender sua atuação na guerra.

Os manifestantes pedem a libertação da Palestina, o fim da ocupação e a interrupção do apoio dos EUA a Israel. Um grande boneco de Netanyahu com as mãos sujas de sangue faz parte do protesto. O perfil dos manifestantes é diverso, mas predominantemente jovem. Há famílias com crianças e muitas mulheres vestindo o hijab, o véu islâmico.