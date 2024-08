Secretário-geral da OEA diz que pedirá prisão de Maduro ao TPI

São Paulo

O secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), Luis Almagro, disse nesta quarta-feira (31) que vai pedir a prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao TPI (Tribunal Penal Internacional), em Haia.

"Maduro prometeu um banho de sangue", disse Almagro. "Há premeditação, perfídia, ferocidade brutal. Esse é o momento de apresentar pedidos de prisão por parte do TPI contra os principais responsáveis, incluindo Maduro. É hora da Justiça", prosseguiu o uruguaio, figura polêmica na política da América Latina.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, visita a sede da Suprema Corte de Justiça em Caracas, capital do país - Leonardo Fernandez Viloria - 31.jul.24/Reuters

A OEA se reuniu nesta quarta para discutir a situação na Venezuela após as eleições do último domingo (28), quando o órgão eleitoral do país declarou a vitória de Maduro no pleito, o que foi imediatamente contestado pela oposição. Até aqui, o regime não apresentou as atas eleitorais que comprovariam o resultado anunciado.

Entretanto, os países-membros da OEA não conseguiram aprovar uma resolução sobre o tema depois que a negociação azedou, com o Brasil se abstendo do voto. Ao todo, foram 17 a favor (de países como Estados Unidos, Chile, Costa Rica e Equador), 11 abstenções (além de Brasil, nações como a Colômbia, o México e caribenhos), nenhum voto contra e outras cinco ausências. Para ser aprovada, a resolução necessitava de ao menos 18 votos pelo regramento do órgão multilateral.

Em linhas gerais, o texto votado pedia quatro coisas à Venezuela do ditador Nicolás Maduro. São elas: 1) Reconhecer a participação grande e pacífica do eleitorado no pleito; 2) Que o Conselho Nacional Eleitoral divulgue as atas eleitorais das mesas de votação e que seja feita uma verificação delas com a presença de observadores independentes; 3) Que os direitos humanos fossem respeitados; 4) Que se protejam os elementos do processo eleitoral, como as próprias atas.

Um dos principais pontos de conflito foi o segundo, devido ao trecho que pede que a checagem das atas eleitorais conte com a presença de observadores independentes.

Alguns países, como o Brasil, avaliam que não é possível exigir isso de Caracas uma vez que não há base jurídica e que já seria suficiente pleitear o cumprimento das normas eleitorais vigentes na Venezuela: que as atas sejam publicadas e que os diferentes atores políticos possam revisá-las e recontá-las de forma transparente.

A Venezuela não mais participa da OEA. Em sua participação no debate pós-votação, a Colômbia lembrou isso: "Estamos falando de um país que não está presente", disse o embaixador Luis Ernesto Vargas.

Para alguns dos países-membros, o órgão multilateral não é visto como um interlocutor positivo sobre a Venezuela por historicamente ter adotado posições demasiado parciais sobre o país. O maior exemplo ocorreu quando o secretário-geral da organização, o polêmico uruguaio Luis Almagro, que em breve deixa o cargo, reconheceu o autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó.

Essa notícia está em desenvolvimento.