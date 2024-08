Imigração é maior problema para britânicos pela 1ª vez desde 2016, diz pesquisa

Londres | Reuters

A imigração lidera a lista de questões consideradas mais importantes pelos britânicos pela primeira vez desde 2016, quando o Reino Unido votou para sair da União Europeia após campanha favorável à saída amplamente baseada em propaganda contrária à migração. A pesquisa foi realizada pela empresa Ipsos.

O Reino Unido tem passado por distúrbios de norte a sul do país neste mês em atos violentos principalmente contra muçulmanos e migrantes. Houve saques, ataques a locais que abrigavam solicitantes de refúgio e a mesquitas e confrontos com a polícia.

Manifestação contra a extrema direita e a favor de imigrantes, em Londres - Benjamin Cremel - 10.ago.2024/AFP

Pouco mais de um terço dos britânicos (34%) citaram a imigração como a questão com a qual mais se importavam, à frente da saúde (30%), da economia (29%), do crime (25%) e da inflação (20%), de acordo com a edição de agosto do Índice de Questões mensal da Ipsos. Para 11% dos entrevistados, as relações raciais eram a principal questão.

A migração líquida para o Reino Unido, isto é, a diferença entre o número de pessoas que entram no país e que saem, atingiu um recorde de 764 mil em 2022, valor que caiu para 685 mil no ano seguinte, em 2023.

"O impacto dos recentes distúrbios em todo o Reino Unido é claro nos dados deste mês. O nível de preocupação com o crime e as relações raciais também aumentou", disse o pesquisador da Ipsos, Mike Clemence.

A agitação relacionada aos distúrbios diminuiu depois que vários envolvidos e infratores foram presos. Muitas pessoas também participaram de manifestações contra o racismo.

Os distúrbios começaram depois que um jovem de 17 anos armado com uma faca atacou pessoas em uma aula de dança infantil, no fim de julho, na cidade litorânea de Southport, perto de Liverpool. Três crianças foram mortas, e oito ficaram feridas.

O suspeito nasceu e cresceu no Reino Unido, mas logo circularam rumores na internet de que ele era um imigrante em situação irregular no país. Para combater essas informações falsas, as autoridades tomaram a medida incomum de identificar o agressor publicamente. No entanto, como a migração é um tema sensível para os britânicos, especialmente para grupos de extrema direita, os boatos já tinham sido suficientes para deflagrar os distúrbios.

A pesquisa da Ipsos reflete outra divulgada pela empresa YouGov na semana passada, que também mostrou a imigração liderando a lista das questões nacionais mais importantes pela primeira vez desde 2016.

A Ipsos entrevistou 1.010 adultos de 7 a 13 de agosto, enquanto a YouGov pesquisou 2.163 adultos nos dias 5 e 6 de agosto.