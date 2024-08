Juiz mantém preso adolescente suspeito de ataque contra crianças na Inglaterra

São Paulo | Reuters

Um juiz decidiu, nesta quinta-feira (1º), que o adolescente suspeito de realizar um ataque na segunda-feira (29) contra crianças em Southport, no norte da Inglaterra, deverá permanecer preso, após uma semana marcada por manifestações violentas em várias cidades do Reino Unido.

Axel Rudakubana, 17, chegou nesta quinta ao tribunal de Liverpool sob escolta policial. Vestido com roupa cinza, sorriu para os diversos jornalistas presentes na audiência, que durou cinco minutos e na qual permaneceu em silêncio.

Ao final, o juiz decidiu colocá-lo em prisão preventiva em um centro para menores, após sua condenação na quarta pelo assassinato de três meninas e dez tentativas de assassinato. O ataque a faca do qual ele é acusado ocorreu durante uma aula de dança em Southport, a 30 km de Liverpool.

Homenagens com flores e ursos de pelúcia são deixadas para as vítimas de ataque com faca em Southport, noroeste da Inglaterra - Peter Powell - 31.jul.24/AFP

Cerca de cem manifestantes entraram em confronto com policiais após a disseminação de um boato nas redes sociais de que o suspeito fosse muçulmano. Ao menos 50 agentes ficaram feridos, dos quais 27 tiveram de ser internados.

"Os infratores destruíram muros de jardim para usar os tijolos e atacar nossos policiais, também incendiaram carros da polícia e danificaram veículos no estacionamento da mesquita", disse o vice-chefe de polícia Alex Goss, da Polícia de Merseyside, em um comunicado.

"Esta não é a maneira de tratar uma comunidade, muito menos uma que ainda está se recuperando dos eventos de segunda-feira."

As circunstâncias do crime ainda estão sendo esclarecidas. A investigação apontou que o adolescente não tinha motivação terrorista.

Manifestantes enfrentam policiais durante protesto no centro de Londres, em reação à resposta do governo aos esfaqueamentos de crianças em Southport, a cerca de 30 km de Liverpool - Benjamin Cremel - 31.jul.24/AFP

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se reuniria com líderes da polícia, após uma segunda noite de confrontos entre manifestantes.

Houve episódios de raiva em Londres na noite de quarta-feira, quando milhares de manifestantes anti-imigração se reuniram perto do escritório de Starmer em Downing Street, gritando "salvem nossos filhos" e "queremos nosso país de volta".

Manifestante segura faixa com os dizeres 'Não seremos silenciados' durante a manifestação 'Enough is Enough', no centro de Londres, após a morte da terceira vítima de esfaqueamento em Southport - BENJAMIN CREMEL - 29.jul.24/AFP

As meninas vítimas do ataque foram esfaqueadas em um festival de dança e ioga com tema de Taylor Swift. Os fãs da cantora arrecadaram até agora £ 270 mil libras (equivalente a R$ 1,9 milhão) para ajudar as famílias das vítimas e para o hospital onde algumas das crianças estavam sendo tratadas.

Swift, atualmente em turnê mundial, disse estar "completamente chocada" com os acontecimentos, em uma mensagem divulgada no Instagram. "Eram apenas crianças em uma aula de dança".