Kennedy Jr. desovou corpo de filhote de urso no Central Park, segundo ele mesmo

Percebendo que a barra de surrealismo (ou do esquisito) na corrida presidencial deste ano subiu (muito) no último mês, Robert F. Kennedy Jr. levou sua campanha a outro nível no domingo (4).

Só para recapitular, o candidato independente é o mesmo que confirmou que um verme comeu parte de seu cérebro e que negou veementemente ter comido um cachorro.

O candidato independente à Presidência dos EUA Robert F. Kennedy Jr. faz um discurso de campanha em Nashville, no Tennessee - Kevin Wurm - 26.jul.24/Reuters

Agora, RFK Jr. resolveu se antecipar a um longo perfil seu publicado nesta segunda pela New Yorker, revelando na véspera que foi ele, sim, o misterioso responsável por abandonar o corpo de um filhote de urso no Central Park, em Nova York, em 2014. O caso gerou repercussão nacional e era considerado um mistério.

A história é a seguinte, segundo o próprio candidato: ele estava dirigindo em uma estrada, levando um grupo para praticar falcoaria (atividades com falcões e outras aves de rapina), no momento em que uma pessoa em uma van na frente atropelou e matou um filhote de urso preto.

Ele parou e colocou o corpo dentro do carro porque pretendia esfolá-lo. "Ele estava em muito boas condições e eu ia colocar a carne na minha geladeira", diz no vídeo publicado em seu perfil na plataforma X.

A New Yorker publicou uma foto de RFK sentado em seu porta-malas com a mão dentro da boca do urso, fingindo uma cara de dor. "Talvez tenha sido assim que eu peguei o verme no cérebro", disse ele à revista.

No vídeo publicado em sua conta no X, o candidato esclarece que é legal no estado de Nova York obter uma licença para levar para casa um urso atropelado, mas ela precisa ser emitida por um policial.

O resto do dia, no entanto, não foi como planejado. A falcoaria foi muito animada e seguida de um jantar que se prolongou até tarde da noite. "Eu tive que ir ao aeroporto, e o urso estava no meu carro, e eu não queria deixar o urso no carro porque isso seria ruim", explica ele, sensatamente.

A decisão seguinte, no entanto, não parece ter sido tão razoável: levar o corpo do urso ao Central Park. Como Nova York tinha acabado de instalar ciclovias, muitos acidentes vinham ocorrendo. Ele pensou, então, que as pessoas achariam que o animal havia sido atropelado por uma bicicleta. Por sorte, ele tinha uma no porta-malas.

"Então fomos e fizemos isso. Achamos que seria divertido para quem encontrasse, ou algo assim", afirma ele, em referência ao resto do grupo que estava com ele no jantar.

Há ainda outro elemento estranho nessa história: a repórter do New York Times que escreveu sobre o caso do urso misterioso em 2014 é sobrinha de RFK. Tatiana Schlossberg afirma que não tinha a menor ideia de quem era responsável pela desova do corpo quando cobriu a história.

O candidato aparece em terceiro lugar em pesquisas de intenção de voto, mas muito longe de Kamala Harris e Donald Trump. Nacionalmente, ele tem 5,7% das intenções de voto, segundo o RealClearPolitics. Apesar de pequeno, seus eleitores podem ser um diferencial em uma disputa extremamente apertada.