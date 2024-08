Caças de Israel ameaçam Beirute com sobrevoo supersônico

São Paulo

Caças de Israel levaram pânico a Beirute nesta terça (6), quando ao menos quatro aviões quebraram a barreira do som sobre a capital libanesa em três ocasiões. Moradores buscaram abrigo, mas não houve danos relatados.

A intimidação, com uma manobra rara à luz do dia sobre a cidade, veio pouco antes de o líder do grupo fundamentalista Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, proferir um discurso sobre a crise que ameaça envolver todo o Oriente Médio.

Caça F-15 das Forças de Defesa de Israel voa sobre o centro do país - Menahem Kahana - 15.abr.2024/AFP

O grupo havia lançado drones contra o norte de Israel pela manhã, e avisou que eles eram apenas um aperitivo para o grande ataque que pretende fazer de forma coordenada com seus patronos iranianos.

Apoiadores do Hamas na guerra de Israel contra o grupo terrorista palestino, Hezbollah e Teerã buscam vingar-se de assassinatos ocorridos na semana passada. O Estado judeu matou, em um ataque aéreo contra o sul de Beirute na semana passada, o principal comandante operacional da agremiação libanesa.

Poucas horas depois, um ataque que Israel não negou ter cometido em Teerã matou o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. As ações foram respondidas com a promessa de um ataque maciço para punir Tel Aviv, e aliados de lado a lado correm para tentar demover os rivais de acenderem o pavio de uma guerra ampla regional.

Não está claro quais caças foram empregados por Israel, mas pelo alcance provavelmente eram poderosos modelos F-15. O Estado judeu também opera F-16 e o mais moderno F-35, com características furtivas ao radar.

Israel e Hezbollah não se enfrentam numa guerra aberta desde 2006, quando o conflito acabou num empate. Agora, Tel Aviv quer a retirada do grupo de uma grande faixa do sul libanês, como prevê uma resolução da ONU, para proteger as populações do norte israelense de ataques.

Já o Irã só atacou diretamente Israel uma vez, em abril deste ano, quando a maioria de seus mísseis e drones foi derrubada em uma ação coordenada pelo Estado judeu, EUA, aliados como Reino Unido e França, além de países árabes como os Emirados, a Arábia Saudita e a Jordânia.

Naquela ocasião, Teerã queria vingar-se contra uma ataque israelense a seu consulado em Damasco . A retaliação israelense foi comedida e a crise baixou de tom, só para explodir de novo agora. O contexto, claro, é a guerra em curso na Faixa de Gaza desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro passado.

Os EUA temem que o ataque iraniano e do Hezbollah venha rapidamente, mas Teerã pediu uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica em Jedá, na Arábia Saudita, para discutir o tema nesta quarta (7).

No Iraque, dois militares americanos foram feridos em um ataque com foguetes de grupos pró-Irã do país árabe, num lembrete das ramificações regionais que a crise tem. No mar Vermelho, rebeldes houthis bancados pelos aiatolás promovem uma campanha contra navios ocidentais e israelenses.

A Rússia, segundo relatos colhidos pela agência Reuters, pediu para que seus aliados iranianos meçam a resposta e evitem a morte de civis no seu ataque, buscando dar um tom pontual a ele. Mas o risco colocado de perda de controle da situação é grande.

A linha-dura israelense quer aproveitar um eventual ataque para destruir o programa nuclear iraniano, que vê como ameaça existencial, ainda que o Estado judeu tenha cerca de 90 bomba atômicas à disposição. O desafio hoje para Teerã é mostrar força doméstica e, ao mesmo tempo, evitar um suicídio militar potencial.