Filha de Kim Jong-un estaria sendo treinada para sucedê-lo na Coreia do Norte

Bloomberg

A filha do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está frequentando aulas para assumir o comando do país, disse a agência de espionagem sul-coreana.

A informação foi transmitida pela agência a legisladores que integram o Comitê de Inteligência do Congresso em Seul e que, por sua vez, repassaram a informação aos demais parlamentares na segunda-feira passada (29).

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, participa de um evento político em Pyongyang, capital do país, ao lado de sua filha, Kim Ju-ae - 14.mai.24/AFP Photo/KCNA via KNS

"A Coreia do Norte insinuou que Kim Ju-ae é uma candidata à sucessão neste momento, e faz aulas para suceder seu pai", disse Lee Seong-kweun, do partido governista PPP (Partido Poder Popular), a jornalistas após a sessão. "Eles [Pyongyang] têm ajustado o nível de propaganda e a frequência de suas aparições, levando em consideração as reações pública a ela [Ju-ae]", completou.

Trata-se de uma ascensão rápida para uma menina que fez sua primeira aparição pública há menos de dois anos. Ju-ae surgiu pela primeira vez na mídia estatal da ditadura em novembro de 2022, em uma fotografia em que vestia um casaco de inverno branco. Na ocasião, segurava a mão do pai, Kim Jong-un, enquanto os dois passeavam em frente a um míssil nuclear capaz de destruir uma cidade inteira nos Estados Unidos.

Desde então, ela tem aparecido em testes de armamentos, eventos oficiais e até mesmo disputas esportivas, sempre ao lado de Kim Jong-un. Seu papel na propaganda estatal parece ser mostrar aos norte-coreanos que a dinastia que comanda o país desde a sua fundação, no final da década de 1940, já tem uma nova geração —e que também ela dependerá de armas nucleares para sobreviver.

A agência de espionagem da Coreia do Sul estima que Ju-ae tenha cerca de 11 anos e seja a segunda dos três filhos que Kim tem com a esposa, Ri Sol-ju.

Um dos momentos em que Ju-ae ficou em mais evidência foi em fevereiro de 2023, quando ela se juntou à mãe e ao pai em um banquete em homenagem ao Exército. Uma das fotos do evento a mostra no centro da mesa, ao lado de alguns dos membros mais poderosos das Forças Armadas.

Nenhum outro filho de um líder norte-coreano havia sido exibido dessa maneira, ainda mais com tão pouca idade. Nesse sentido, a presença de Ju-ae na imprensa quebrou a tradição do regime de manter os filhos do líder fora dos olhos do público até que eles passassem a integrar o aparato estatal oficialmente.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Os antecessores de Kim Jong-un no poder —o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, e seu filho Kim Jong-il—, por exemplo, esperaram seus filhos ficarem adultos para os inserirem no sistema. Os herdeiros ocuparam então cargos oficiais enquanto aguardaram a sucessão, aumento seu prestígio.

Ainda há dúvidas se o ditador norte-coreano de fato decidiu que sua filha assumirá seu lugar. Ju-ae não foi identificada pelo nome em relatórios oficiais de mídia, por exemplo, e a imprensa estatal norte-coreana se refere a ela como "filha respeitada" e "criança amada".

Segundo os legisladores da Coreia do Sul, na mesma sessão em que a agência de espionagem do país os informou acerca de Ju-ae, ela também disse estar monitorando de perto a condição de saúde de Kim Jong-un. Ele parece estar obeso e pode estar pesando até 140 kg.

O líder também é um fumante inveterado e tem enfrentado outros problemas de saúde. Esses fatores estariam tornando a sucessão um tema de preocupação mesmo que Kim Jong-un, que tem 40 anos, seja relativamente jovem, e supostamente possa continuar no poder por décadas.

Os membros do Parlamento em Seul falaram com repórteres e leram notas da reunião. O serviço secreto sul-coreano em geral não comenta o que seus oficiais disseram a congressistas em sessões do Comitê de Inteligência.