Kennedy Jr. desiste da corrida eleitoral dos EUA e declara apoio a Trump

São Paulo

Conhecido pelo sobrenome famoso na política dos Estados Unidos e também por ecoar teorias da conspiração, Robert F. Kennedy Jr. anunciou nesta sexta-feira (23) que desistiu da corrida pela Casa Branca e, agora, vai apoiar o republicano Donald Trump.

Embora não surpreenda, o endosso era aguardado em uma disputa que vem se mostrando acirrada. Muitas das pesquisas de intenção de voto mostram Trump e sua adversária, a democrata Kamala Harris, tecnicamente empatados.

O candidato à Presidência dos EUA Robert F. Kennedy Jr. fala em evento sobre bitcoin em Nashville - Kevin Wurm - 26.jul.2024/Reuters

De acordo com a agência de notícias Reuters, ele pediu para seu nome ser removido das cédulas eleitorais de dez estados-chave após constatar que não tinha um caminho realista para a vitória eleitoral. Nos outros estados, ele disse que permaneceria como candidato.

Sua campanha indicou que ele temia permanecer na corrida e desviar o apoio de Trump. Com cerca de 10% dos eleitores registrados nos estados-chave, RFK, como também é conhecido, chegou a ter um desempenho nas pesquisas eleitorais melhor do que qualquer candidato de terceiro partido em décadas, tirando apoio tanto de Kamala quanto de Trump.

Filho do senador democrata Robert Kennedy e sobrinho de John F. Kennedy, ambos assassinados na década de 1960, Kennedy Jr., 70, é advogado ambiental e ativista antivacina. Ele havia entrado na corrida em abril de 2023 —na ocasião, ele tentava conseguir a nomeação do Partido Democrata, em uma disputa com o atual presidente americano, Joe Biden.

Naquele momento, os eleitores estavam desanimados tanto com Biden, criticado pela idade avançada, quanto com Trump, envolvido em diversos problemas legais. As circunstâncias turbinaram o interesse por Kennedy, o que o fez mudar seus planos e concorrer como independente. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos de novembro de 2023 mostrou que ele contava com o apoio de 20% dos americanos em uma corrida de três vias com Biden e Trump.

Mudanças recentes na conturbada campanha das eleições de novembro, porém, tiraram o foco de RFK. Nas últimas semanas, Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício e Biden saiu da corrida após intensa pressão dos democratas, passando o bastão para sua vice-presidente, Kamala.

O interesse dos eleitores em Kennedy, então, diminuiu —uma pesquisa da Ipsos divulgada no início deste mês mostrou que o apoio nacional de Kennedy Jr. havia caído para 4%. Embora pequeno, o número continuava significativo no contexto de uma eleição apertada.

O Partido Democrata minimizou o anúncio. "Donald Trump não está conquistando um endosso que o ajudará a construir apoio, ele está herdando o fardo de um candidato de margem fracassado. Boa sorte", disse a conselheira do Comitê Nacional Democrata, Mary Beth Cahill, em um comunicado.