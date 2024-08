Novo ataque de Israel em Gaza mata ao menos 17, diz agência palestina

Cisjordânia | AFP e Reuters

Ao menos 17 palestinos foram mortos e outras dezenas foram feridos em ataque israelense a Zawayda, cidade na Faixa de Gaza, de acordo com informações da Wafa, agência oficial de notícias palestina, deste sábado (17). As mortes ocorreram em meio a novas ordens de retirada de civis da região.

A Defesa Civil de Gaza, controlada pelo Hamas, afirmou que as 15 pessoas pertenciam à mesma família. De acordo com notícias da agência AFP, teriam sido mortos no bombardeio nove menores, com idades entre 2 e 17 anos, e três mulheres.

Local de um ataque israelense em Zawayda, na região central da Faixa de Gaza - Eyad Baba/AFP

"Por volta da 1h, três mísseis atingiram diretamente a casa", disse Ahmed Abu Al Ghoul à AFP, enquanto as equipes de resgate retiravam os corpos dos escombros da casa."Havia principalmente crianças e mulheres lá dentro", acrescentou. Nas imediações da casa, armazéns metálicos foram destruídos.

O Exército de Israel não comentou sobre o bombardeio até o momento.

Antes do ataque, o porta-voz militar de Israel publicou na rede social X, antigo Twitter, instruções em árabe pedindo que a população na região central de Gaza, incluindo o distrito de Maghazi, perto de Zawayda, deixassem o local e buscassem uma zona humanitária.

De acordo com o porta-voz, o Exército faria uma operação no local para coibir o lançamento de foguetes.

A Reuters não conseguiu verificar se a cidade de Zawayda fazia parte da região designada pelo Exército israelense como não segura para civis.

Nesta sexta (16), duas áreas no oeste de Khan Younis, dentro do que havia sido designado como zona humanitária, foram indicadas como não seguras para civis. O Exército de Israel ordenou que a população deixasse o local, alegando que membros do Hamas estavam disparando foguetes da região.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) afirmou que as ordens de sexta também incluíam outras áreas fora das zonas humanitárias, afetando cerca de 170 mil pessoas.

"Esta é uma das maiores ordens pedindo deslocamento de civis na zona até o momento e reduz o tamanho da chamada 'área humanitária' para cerca de 41 quilômetros quadrados, ou 11% da área total da Faixa de Gaza", disse um relatório da OCHA.

A reação militar de Israel após os ataques de 7 de outubro deixou 40.074 mortos e 92.537 feridos na Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas. Israel perdeu 330 soldados em Gaza e afirma que pelo menos um terço dos palestinos mortos eram combatentes.