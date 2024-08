Oposição diz que chefe de campanha de Corina foi presa na Venezuela

São Paulo

Uma colaboradora de María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, registrou nesta terça-feira (6), em uma transmissão ao vivo, a própria detenção por militares, horas depois de criticar uma campanha oficial que pede denúncias sobre casos de "ódio" em meio aos protestos contra a questionada reeleição do ditador Nicolás Maduro.

María Oropeza, coordenadora do comando de campanha de Corina, divulgou, por meio de sua conta no Instagram, o momento em que funcionários da DGCIM (Direção de Contrainteligência Militar) golpeiam e forçam a porta para entrar em sua casa.

"Estão entrando na minha casa de maneira arbitrária, não há nenhuma ordem de busca. Estão destruindo a porta, eu realmente peço ajuda, peço socorro a todos que puderem. Eu não sou uma criminosa, eu sou apenas uma cidadã que quer um país diferente", disse Oropeza antes de a transmissão parar.

A colaboradora havia criticado horas antes a chamada "Operação Tun Tun", da Direção de Contrainteligência Militar, que habilitou uma linha telefônica para denunciar casos de "ódio" físico ou virtual em meio às medidas que foram tomadas diante das mobilizações desencadeadas após as eleições presidenciais, que a oposição denuncia como fraudulentas.

No âmbito da campanha, a DGCIM pede dados da pessoa que denuncia, data, localização, "evidência física ou digital que demonstre a agressão ou ameaça" e o telefone ou perfil social, segundo uma publicação do diretor da polícia científica, Douglas Rico.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

"Essa tal 'Operação Tun Tun' carece de qualquer argumento jurídico, ou seja, o que realmente estamos enfrentando é uma caça às bruxas (...) contra toda a cidadania que se expressou através do sufrágio em 28 de julho", havia dito Oropeza em um vídeo anterior divulgado em suas redes sociais.

A prisão foi denunciada pelo Comitê de Direitos Humanos do Partido Vente Venezuela, coordenado por Corina.

"Funcionários da DGCIM prenderam María Oropeza, chefe do comando de campanha ConVzla em Portuguesa. Entraram à força e sem ordem judicial. Alertamos a comunidade internacional sobre esta situação. O regime é responsável por sua integridade física", diz o comitê nas redes sociais.

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, observa uma seção eleitoral durante a eleição presidencial do país, em Caracas - Leonardo Fernandez Viloria - 28.jul.2024/Reuters

Corina também falou sobre a prisão da colaboradora, que chamou de jovem corajosa, inteligente e generosa.

"O regime acabou de levá-la à força e não sabemos onde ela está. Foi sequestrada", afirmou. "Peço a todos, dentro e fora da Venezuela, que exijam sua liberdade imediata".

O secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), Luis Almagro, afirmou que a prisão de Oropeza se soma às denúncias de crimes contra a humanidade do regime de Maduro, com mais de 1.000 detenções resultantes de perseguições políticas.

"Essa irracionalidade repressiva deve ser parada já", disse.

No dia 1º, Madurou afirmou que 1.200 pessoas já haviam sido presas nos protestos que eclodiram no país após a sua contestada reeleição. Disse também que o regime estava preparando prisões de segurança máxima para receber os manifestantes.

Desde a eleição do dia 28 de julho, Caracas tem vive o que começa a ser apelidado por alguns de uma "guerra de atas". O regime, declarado vencedor pelo órgão eleitoral, não divulga ao público as atas das urnas eletrônicas. Já a oposição divulgou as atas que seus observadores coletaram no dia da eleição —que a ditadura afirma serem falsas.

Com AFP