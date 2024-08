Primeiro-ministro do Japão diz que renunciará ao cargo em setembro

Tóquio | Reuters

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou nesta terça-feira (13) que vai renunciar ao cargo e ao posto de presidente de seu partido em setembro. A decisão foi antecipada pela imprensa do país, incluindo a emissora pública NHK.

No poder desde 2021, Kishida foi responsável por aumentar os gastos militares de Tóquio e por uma plataforma de valorização de salários no mercado de trabalho japonês, mas governou durante um período de alta na inflação e escândalos políticos, o que resultou em uma perda de apoio e popularidade.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, conversa com a imprensa durante viagem oficial à Alemanha, em Berlim - Liesa Johannssen - 12.jul.24/Reuters

"É importante que o [partido governista] PLD tenha uma nova liderança, e o primeiro passo para que isso aconteça é a minha renúncia", disse Kishida em uma entrevista coletiva. "Apoiarei completamente o próximo líder, e espero que o ímpeto por mudança no partido não diminua com meu sucessor", acrescentou, afirmando ainda que tomou essa decisão pensando no interesse público.

O anúncio de Kishida vai abrir um período de disputa interna no Partido Liberal Democrático para escolher um novo líder —que, no sistema de parlamentarismo do Japão, será automaticamente o próximo primeiro-ministro, permanecendo no cargo até as eleições de outubro de 2025. Há ainda a possibilidade de que o pleito seja adiantado.

Ao longo do mandato, Kishida aumentou os gastos do governo para estimular a economia após a pandemia de Covid-19, mas depois escolheu como presidente do Banco Central do país um acadêmico conhecido por medidas de austeridade.

O Banco do Japão aumentou a taxa de juros do país em julho para combater a maior inflação em décadas, contribuindo para uma instabilidade do mercado de ações japonês e diminuindo o valor do iene.