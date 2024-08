Venezuela acusa de terrorismo 4 jornalistas presos após eleições, diz sindicato

São Paulo

A ditadura da Venezuela acusou de crimes de terrorismo quatro jornalistas detidos durante as manifestações que tomaram o país após as eleições que deram uma contestada recondução a Nicolás Maduro, afirmou nesta quarta-feira (7) o Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP).

"Denunciamos o uso ilegal e arbitrário das leis antiterrorismo na Venezuela, especialmente contra os jornalistas e repórteres fotográficos e cinematográficos detidos durante os protestos pós-eleitorais no país", afirmou a entidade em um comunicado publicado nas redes sociais.

Opositores do ditador Nicolás Maduro participam de manifestação convocada pela líder da oposição, María Corina Machado, em Caracas - Federico Parra - 3.ago.2024/AFP

De acordo com o SNTP, as autoridades estão impedindo que os profissionais acessem advogados de defesa particulares. Os alvos são os fotógrafos Yousner Alvarado e Deisy Peña, o cinegrafista Paúl León e o jornalista José Gregorio Carnero, cada um preso em um estado diferente. A imprensa local afirma que eles trabalhavam no momento da detenção.

O cerceamento à liberdade de imprensa na Venezuela aumentou após o pleito de 28 de julho, que desencadeou protestos em todo o país para questionar os resultados apresentados pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral), aparelhado pelo chavismo. Segundo o órgão, Maduro ganhou com 52% dos votos, contra 43% do principal adversário, Edmundo González.

O CNE, porém, até agora não divulgou as atas que comprovariam a vitória. No início desta semana, o órgão eleitoral disse ter entregado os documentos ao TSJ (Tribunal Supremo de Justiça) para a certificação —mas, assim como o CNE, o TSJ é alinhado ao regime.

Em paralelo a isso, a oposição disponibilizou na internet o que afirma ser 80% do total de atas das eleições, coletadas por observadores no dia do pleito. Os papéis mostrariam a vitória do candidato opositor com 67% dos votos, contra 30% de Maduro.

Tanto a contagem de votos feita pela coalizão opositora quanto a veracidade das atas divulgadas foram chanceladas por organizações independentes.

De acordo com a ONG Provea, 24 pessoas foram mortas durante os protestos. O número de presos até a manhã desta quinta era de 1.152 pessoas, segundo a organização Foro Penal —Maduro afirma que 2.200 foram detidos.

Entre os presos estão dirigentes da oposição, incluindo o jornalista Roland Carreño, integrante do partido Vontade Popular.

O Ministério Público afirma que os detidos responderão, entre outras, por acusações de "incitação ao ódio" e "terrorismo", crimes que pode resultar em uma sentença de 30 anos de prisão, a pena máxima na Venezuela.

Nesta semana, as autoridades anunciaram ainda uma investigação criminal contra González e a líder opositora inabilitada pelo regime María Corina Machado por "incitação à insurreição", depois que eles publicaram uma carta na última segunda-feira (5) na qual o ex-diplomata se declarava presidente eleito da Venezuela e pedia apoio das Forças Armadas.