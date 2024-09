Ao menos 17 crianças morrem em incêndio em escola no Quênia

Nairóbi | AFP

Ao menos 17 crianças morreram em um incêndio que destruiu o dormitório de uma escola na cidade de Kieni, localizada a 170 km ao norte de Nairóbi, a capital do Quênia, na madrugada desta sexta-feira (6).

Pessoas se reúnem em frente a escola em Kieni, no condado de Nyeri, no Quênia, após incêndio no local matar e ferir diversos alunos - Monicah Mwangi - 6.set.24/Reuters

O fogo na Academia Hillside Endarasha, no condado de Nyeri, teve início por volta da 0h do horário local (18h de quinta em Brasília). As chamas atingiram um dos dormitórios da escola, que funciona num regime de internato. Mais de 150 crianças dormiam ali.

"Os corpos encontrados no local estão carbonizados a tal ponto que são irreconhecíveis", afirmou a porta-voz da polícia, Resila Onyango. Ela acrescentou que várias pessoas ficaram feridas, incluindo 16 em estado grave que foram levadas para um hospital próximo. "Provavelmente serão encontrados outros corpos", declarou.

Pais de alunos que morreram durante um incêndio fatal em Kieni, no condado de Nyeri, no Quênia - Monicah Mwangi - 6.set.24/Reuters

Pelo menos 70 crianças continuam desaparecidas, segundo o vice-presidente, Rigathi Gachagua. "Isso não significa que estão mortas ou feridas. O que se sabe é que estão em local desconhecido", disse ele aos jornalistas.

A escola primária tem cerca de 800 alunos com idades de cinco a 12 anos. A polícia indicou que a idade média dos mortos é de nove anos.

O presidente do Quênia, William Ruto, expressou condolências. "Nossos pensamentos estão com as famílias das crianças que perderam suas vidas nesta tragédia", escreveu na rede social X. "É uma notícia devastadora."

Ruto disse que havia dado instruções para que o incidente seja apurado e prometeu que os responsáveis "prestarão contas". Por enquanto, a causa do incêndio é desconhecida, mas uma investigação foi aberta.

A Cruz Vermelha queniana afirmou que está no local para ajudar. A organização afirmou no X que "presta serviços de apoio psicossocial aos alunos, professores e famílias afetadas".

O Quênia e outros países da África Oriental foram palcos de numerosos incêndios nos últimos anos, muitos deles criminosos. Em 2016, por exemplo, ao menos nove alunas morreram após uma escola para meninas no bairro de Kibera, em Nairóbi, pegar fogo.

Antes, em 2012, oito estudantes morreram em um incêndio em uma escola no condado de Homa Bay, no oeste do Quênia. E em 2001, 58 alunos morreram em um incêndio em um dormitório da escola secundária Kyanguli, nos arredores da capital.