Biden aparece usando boné de Trump em foto viral

São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografado usando um boné da campanha do ex-presidente e candidato do Partido Republicano à Presidência, Donald Trump, em uma imagem que viralizou na internet nesta quarta-feira (11).

A foto foi compartilhada pela campanha do republicano, que ironizou: "Kamala foi tão mal no debate de ontem que até o Biden agora apoia Trump". O registro foi feito um dia depois do embate transmitido pela emissora ABC News entre a vice-presidente, Kamala Harris, e o ex-presidente na Filadélfia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, usa boné da campanha do republicano Donald Trump durante evento na cidade de Shanksville, na Pensilvânia - @trumpwarroom no Instagram/Reprodução

A Casa Branca explicou o ocorrido dizendo que Biden visitava o corpo de bombeiros voluntário da cidade de Shanksville, no estado da Pensilvânia, como parte dos compromissos oficiais em memória do ataque terrorista de 11 de Setembro nos EUA —foi nessa cidade que caiu o voo United 93, no qual passageiros enfrentaram os terroristas e impediram que o avião atingisse o Capitólio, em Washington.

Biden, acompanhado de Kamala, conversou com os bombeiros da cidade e falou sobre unidade e bipartidarismo. Nesse momento, deu a um apoiador de Trump um boné, e o trumpista retribuiu com outro, da campanha do republicano, de acordo com um porta-voz da Casa Branca.

Em Shanksville, Biden também participou de uma cerimônia que homenageou os 40 mortos do voo United 93 e se encontrou com Calvin Wilson, cunhado do copiloto do voo, LeRoy Homer Jr.

Em um comunicado, o presidente disse que "nesse dia, há 23 anos, terroristas acharam que podiam nos colocar de joelhos. Eles estavam errados, e sempre estarão errados. Na hora mais sombria, encontramos luz, e ao enfrentar o medo, nos unimos —para defender o país e ajudar uns aos outros".

Trump, que também visitou o memorial na Pensilvânia, disse que "foi um dia muito, muito triste e horrível. Nunca houve nada parecido".