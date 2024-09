Biden diz que Netanyahu não faz o suficiente para obter acordo de reféns

Washington | Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (2) que o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, não está se esforçando para garantir um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza que leve à libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado.

O americano afirmou ainda que estava prestes a apresentar uma proposta final para resolver o conflito e, com isso, resgatar as cerca de cem pessoas que ainda estão sob domínio da facção terrorista.

O presidente dos EUA, Joe Biden, fala a repórteres na Casa Branca, em Washington, que o premiê israelense não se esforça por acordo que encerre o conflito na Faixa de Gaza - Mandel NGAN /AFP

Biden falava a jornalistas depois que as forças israelenses recuperaram os corpos de seis reféns em um túnel de Gaza no fim de semana —incluindo o de Hersh Goldberg-Polin, 23, que tinha dupla cidadania dos EUA e de Israel.

O Exército de Tel Aviv disse que autópsias indicaram que os reféns provavelmente tinham sido mortos um ou dois dias antes da chegada das tropas e atribuíram os crimes a membros do Hamas.

A comoção tomou conta do país no Oriente Médio, que amanheceu em greve nesta segunda, em um movimento que parece configurar a maior demonstração popular contra o governo desde o início da guerra.

Questionado se planejava apresentar um acordo final de reféns a ambos os lados nesta semana, Biden disse estar "muito perto disso". Depois, quando a pergunta foi se ele acreditava que o tratado seria aceito por ambas as partes, respondeu que "a esperança é a última que morre".

Indagado se achava que Netanyahu estava fazendo o suficiente para garantir um acordo de reféns, Biden disse "não" sem dar mais detalhes.

A descoberta dos corpos renovou as críticas sobre como a gestão do presidente vem lidando com Israel, maior aliado dos EUA no Oriente Médio.

Ele e a vice-presidente Kamala Harris, que tomou seu lugar na chapa democrata nas eleições presidenciais de novembro, enfrentam cada vez mais pressão para agir com mais assertividade em relação ao Estado judeu e, quem sabe assim, ajudar a dar um fim à guerra em Gaza, que no mês que vem completa um ano.

O conflito tem gerado divisões dentro do Partido Democrata, com muitos progressistas pressionando Biden a restringir ou ao menos impor condições ao fornecimento de armas de Washington a Tel Aviv.

O presidente e Kamala planejavam se reunir nesta segunda-feira com a delegação americana envolvida na negociação de um acordo de reféns para discutir esses esforços.