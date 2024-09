EUA apreendem na República Dominicana avião usado por Maduro

Washington | Reuters

Os Estados Unidos apreenderam um avião usado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. A aeronave foi levada da República Dominicana para a Flórida depois de ficar constatado que sua compra violou as sanções americanas, disse o Departamento de Justiça americano nesta segunda-feira (2).

O ditador venezuelano Nicolás Maduro fala durante comício no Palácio Miraflores, em Caracas, na Venezuela - Marcos Salgado - 29.ago.24/Xinhua

"Esta manhã, o Departamento de Justiça apreendeu uma aeronave que alegamos ter sido comprada ilegalmente por US$ 13 milhões [R$ 73 milhões] por meio de uma empresa de fachada e contrabandeada para fora dos Estados Unidos para ser usada por Nicolás Maduro e seus comparsas", disse o procurador-geral, Merrick Garland, em comunicado.

Autoridades dos EUA disseram que a retenção do avião, noticiada primeiro pela CNN, foi feita em colaboração com as autoridades dominicanas.

A apreensão ocorre em meio à crescente pressão interna e externa sobre Maduro, após a contestada eleição de 28 de julho em que ele foi declarado vencedor. Em contagem paralela dos votos, a oposição afirma que seu candidato, Edmundo González, derrotou o ditador.

Maduro, seu círculo de auxiliares e o setor de petróleo da Venezuela estão sob sanções dos EUA, e as evidências de interferência do regime no resultado da eleição aumentaram a perspectiva de que novas medidas possam ser impostas.

A ditadura venezuelana não respondeu aos questionamentos da Reuters.