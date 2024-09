Ex-assessora da governadora de Nova York é acusada de espionar para China

Nova York | Reuters

Linda Sun, 41, ex-assessora da governadora de Nova York, Kathy Hochul, foi acusada nesta terça-feira (3) de atuar como agente secreta da China. Segundo os promotores, ela recebeu milhões de dólares em pagamentos e presentes luxuosos, incluindo refeições de pato gourmet.

Sun e seu marido, Chris Hu, 40, declararam-se inocentes das acusações durante uma audiência realizada no Brooklyn, diante da juíza federal Peggy Kuo. Ambos foram presos pela manhã.

Ainda de acordo com os promotores federais, Sun teria atuado para barrar encontros entre representantes do governo taiwanês e autoridades de Nova York enquanto trabalhava no governo estadual. Além disso, a acusação afirma que Sun tentou facilitar a visita de um alto funcionário de Nova York à China.

Governadora de Nova York, Kathy Hochul, durante entrevista coletiva em Washington - Elizabeth Frantz - 3.jul.24/Reuters

Em troca de seus supostos favores, o regime chinês teria financiado transações milionárias para Hu, que mantém atividades comerciais na China. Os promotores alegam que o dinheiro obtido foi utilizado para adquirir um carro esportivo Ferrari Roma 2024 e propriedades em Long Island, Nova York, e em Honolulu, totalizando cerca de US$ 6 milhões (R$ 33,8 milhões).

Entre os presentes recebidos, constam patos preparados pelo chef pessoal de um funcionário do regime chinês e entregues na residência dos pais de Sun.

A governadora Kathy Hochul não enfrenta acusações relacionadas ao caso. Seu gabinete dispensou Sun em março de 2023 ao descobrir evidências de má conduta. Hochul informou as autoridades sobre as ações de Sun e colaborou ativamente com a investigação, conforme comunicado de um porta-voz da governadora.

A juíza Peggy Kuo estabeleceu uma fiança de US$ 1,5 milhão (R$ 8,5 milhões) para Sun e de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) para Hu. Em 25 de setembro, os réus deverão comparecer novamente ao tribunal.

Após a audiência, o advogado de Sun, Jarrod Schaeffer, expressou a frustração de sua cliente com as acusações. "Nossa cliente está compreensivelmente chateada com o fato de essas acusações terem sido feitas", declarou aos repórteres. Até a noite desta terça, a embaixada da China em Washington não havia se pronunciado sobre o caso.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

Linda Sun, que assumiu o cargo de vice-chefe de gabinete de Hochul em setembro de 2021, possui um histórico de trabalho em diversas agências estatais. Nos últimos anos, o Departamento de Justiça dos EUA tem intensificado a repressão contra indivíduos acusados de atuar em nome de potências adversárias, como a China e a Rússia, sem o devido registro legal.

Recentemente, o acadêmico chinês Wang Shujun foi condenado no tribunal federal do Brooklyn por coletar informações sobre ativistas de Nova York que defendem a democracia na China e por repassar essas informações ao regime de Pequim.

Sun enfrenta oito acusações, incluindo violação da Lei de Registro de Agentes Estrangeiros e conspiração para lavagem de dinheiro. Já Hu enfrenta três acusações, entre elas conspiração para fraude bancária.