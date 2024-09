Lá no X: Musk pede impeachment de Moraes, e brasileiros no exterior se dizem solitários na rede

Milão (Itália)

Confira a seguir as principais reações no X, antigo Twitter, à decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o acesso no Brasil à rede social.

ALEXANDRE FILES

O perfil Alexandre Files, criado no X para divulgar supostos abusos do ministro do STF Alexandre de Moraes, publicou, na noite deste domingo (1º), o que seria outra decisão sob sigilo assinada pelo magistrado. A conta, com link para um PDF de 57 páginas, destaca ação do dia 18 de agosto envolvendo, entre outros, o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Nos posts, em português e inglês, a acusação de que Moraes "explica que qualquer pessoa que busque expô-lo ou expor seus cúmplices deve ser silenciada em nome da 'democracia'". Moraes havia determinado que o X bloqueasse as contas do senador, o que não foi cumprido. O novo perfil ganhou 100 mil seguidores em 24 horas, atingindo quase 300 mil. Val, que segue ativo na rede, postou, nesta manhã (2), áudio e imagem com menção ao ato de 7 de setembro, em São Paulo. "Estarei lá."

Perfil Alexandre Files, criado no X para divulgar supostos abusos do ministro do STF Alexandre de Moraes, publicou, na noite deste domingo (1), o que seria outra decisão sob sigilo assinada pelo ministro - Reprodução X

NAS RUAS

Nesta manhã (2), a data foi destacada também por Elon Musk, dono do X, em seu perfil. Ele reproduziu um post em inglês de uma conta, aparentemente nos EUA, com quase 1 milhão de seguidores: "Brasileiros vão tomar as ruas em protesto contra o ditador Alexandre de Moraes por ter banido o X e pedir pelo seu impeachment no dia 7 de setembro". No comentário, Musk também fala em impeachment do ministro.

Elon Musk afirma em post no X que alguém deveria ser acusado de impeachment por violar seu juramento de posse - Reprodução X

ESQUENTA

Depois do silêncio inicial, o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a postar, também chamando para os atos do próximo sábado e defendendo o impeachment. "Todas as suas decisões são publicamente ilegais! O impasse para que a Corregedoria do STF, o Senado Federal, funcione passa também pela conquista da opinião pública, com atos como o próximo 7/Set."

O senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) defende impeachment do ministro Alexandre de Moraes - Reprodução X

AMIGOS NO EXTERIOR

Quem também voltou foi o ex-juiz Sergio Moro (União-PR): "Sou senador, tenho imunidade material por opiniões, palavras e votos", disse. "Continuarei, assim, postando minhas opiniões". No PS, o aviso de que o post foi subido por "um amigo nos US". "Se a imprensa pode usar correspondentes, eu posso usar meus amigos no exterior."

O ex-juiz Sergio Moro (União-PR) voltou a fazer publicações e discute sua imunidade material por opiniões - Reprodução X

LADO POSITIVO

Usuários acostumados a comentar em tempo real, no X, transmissões televisivas sentiram a diferença na repercussão do debate promovido por Gazeta e MyNews, no domingo (1º). "Triste o debate da Gazeta rolando e não tem como comentar com o povo no Twitter". Já outro comemorou: "Lado positivo da queda do Twitter: o debate com candidatos à prefeitura de SP na TV Gazeta foi uma baixaria. Era pra ter um monte de vídeos da TL com os incels babando ovo do Marçal! Axé, Xandão!". Pablo Marçal (PRTB) foi o único dos candidatos que havia postado, durante a noite, cenas do evento.

Tweet de Silvino Júnior expressa descontentamento sobre o Debate à prefeitura da Gazeta - Reprodução X

Tweet de Caio Paiva menciona um lado positivo da queda do Twitter - Reprodução X

EM SÉRIE

Variações de um post com críticas a Musk foram replicadas em diferentes perfis nas últimas horas. "Elon Musk finge ser um campeão da liberdade de expressão. Ele critica o juiz brasileiro, Kamala Harris, Joe Biden e as políticas europeias. Mas ainda não o vi proferir uma única palavra de desaprovação sobre a Rússia e a China, onde o Twitter é proibido." A origem da mensagem, aparentemente uma conta ucraniana, tinha quase 5 mil retuítes.

Volodymyr Tretyak critica Elon Musk por se apresentar como defensor da liberdade de expressão - Reprodução X

POBRE MUSK

Também uma das contas do Anonymous tem mirado em Musk nos últimos dias. Com 5 milhões de seguidores, o perfil tem postado comentários como "Elon Musk não está acima da lei, basta um promotor corajoso para derrubá-lo". E prevê: "Ucrânia vai vencer, Trump vai perder, Putin vai cair e Musk vai ficar pobre".

SOLIDÃO

Post brasileiro de uma conta que se identifica como Diplomata de Barzinho viralizou nas últimas horas com um apelo: "Brasileiros que moram na Europa vamo criar essa panelinha em nome de Jesus, tá tão solitário aqui". Vários usuários aproveitaram para desabafar nas respostas: "Tô aqui na Espanha e tá bem difícil só ver célula nazi, fascistoide... Pelo menos no BlueSky tá o povo da contenda e o povo alegre". E ainda: "A minha TL tá um lixo, ou é post gringo ou são umas contas Br de direita". "Eu estou em depressão, me sinto uma criança que o amigo não foi pra escola e fiquei sozinha no recreio sem saber interagir com outros."

Usuário chamado 'Prep de lactose' expressa dificuldades em encontrar grupos extremistas na Espanha - Reprodução X

Perfil Amo-Lasanha faz post ironizando a suspensão do X no Brasil - Reprodução X