Lá no X: repercussão de demissão de Silvio Almeida ofusca mobilização para 7 de Setembro bolsonarista

Confira a seguir os principais assuntos abordados no X, antigo Twitter, que está suspenso no Brasil após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

DEMISSÃO

Há mais de 24 horas como assunto em alta no X, o caso Silvio Almeida ofuscava, na manhã deste sábado (7), posts chamando para os atos bolsonaristas de 7 de Setembro. Também "Lula" aparecia entre os assuntos do momento.

Os comentários sobre as denúncias de assédio e a demissão do ministro de Direitos Humanos se dividiam em duas vertentes. Uma delas disparava ofensas tanto a Almeida quanto à ministra Anielle Franco (Igualdade Racial). Outra cobrava o presidente Lula por não ter agido meses atrás, quando as acusações teriam sido relatadas por Anielle a colegas no governo.

"Quer dizer que Lula e Janja sabiam há 7 MESES dos assédios do Silvio Almeida e não tomaram nenhuma medida? Isso não é cumplicidade?", escreveu uma conta na noite de sexta (6). O post recebeu 3 mil likes.

Sem vozes do governo ativas no X desde que a plataforma foi suspensa, há uma semana, as respostas eram quase todas nas mesmas linhas –de ataque ao presidente e aos ministros.

PRESSÃO

No campo bolsonarista, o senador Magno Malta (PL-ES) foi outro parlamentar que voltou a postar no X, apesar do bloqueio. Na noite de sexta (6), ele fez referência aos atos deste sábado e anunciou seu apoio a um pedido de impeachment ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

"A fúria e como o ministro pratica seus desmandos são inexplicáveis. O povo mostrará nas ruas que não é avalista de sua perversidade. Na próxima semana, protocolaremos o seu pedido de impeachment e faremos pressão para que seja lido, para que siga seu rito dentro do Senado", escreveu.

ETIQUETA

Um outro perfil confirmava que o tema das passeatas em São Paulo será o "impeachment do Alexandre de Moraes". Mas deu algumas coordenadas aos seguidores: "Não endossamos cartazes e pautas que: ⁠ofendam a honra e a dignidade de pessoas; ⁠⁠desejem o fim de instituições; ⁠⁠que preguem golpe de estado ou intervenção militar; ⁠que estimulem soluções ilícitas e violentas".

DUAS HORAS

O perfil Alexandre Files, anunciado por Elon Musk, dono do X, para divulgar supostos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, publicou novo despacho do gabinete do ministro sob sigilo, de novembro de 2022. Dessa vez, se tratava de pedido para bloqueio de três contas, entre elas a do cantor gospel Davi Sacer. "Como de costume, a ordem de Moraes não apresentava justificativas e exigia a censura das contas de mídia social de Sacer em apenas 2 horas, em violação à Constituição Brasileira", diz o texto que acompanha a reprodução de duas páginas.

CLONE

Com o perfil oficial do candidato Pablo Marçal em silêncio no X, é uma conta verificada chamada Central do Pablo Marçal que vem divulgando vídeos com comentários do influenciador, como a viagem desta semana a El Salvador. O perfil é descrito como "Notícias sobre a vida do Pablo Marçal e o mundo político. Ganhe dinheiro com cortes prontos para divulgação". Nesta sexta (6), um dos posts criticava pronunciamento na TV do presidente Lula: "Você não está lendo errado. Lula está usando a rede nacional, dinheiro público, para atacar Elon Musk".