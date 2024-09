Feriado de 7 de Setembro terá parques abertos e esquema especial no transporte para desfile em SP

São Paulo

Neste sábado, feriado de 7 de Setembro, os parques ficarão abertos em São Paulo, e a cidade terá um esquema especial de ônibus para o público que irá assistir ao desfile de celebração da Independência no Anhembi, na zona norte.

Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo - Alf Ribeiro - 24.set.2023/Folhapress

Os parques municipais estarão abertos nos horários habituais, que podem ser consultados aqui.

Unidades de saúde como AMA (Assistência Médica Ambulatorial) e AMA/UBS (Unidade Básica de Saúde) Integrada funcionarão normalmente. Nessas, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.

ÔNIBUS

A SPTrans ativará a linha de ônibus especial 179A Metrô Tietê - Anhembi e o serviço com vans do Atende+, que sairão das estações Tietê e Barra Funda do metrô para facilitar o deslocamento do público que irá assistir ao desfile de 7 de Setembro no Anhembi.

A linha 179A/10 Metrô Tietê - Anhembi funcionará das 5h às 14h40, e o embarque e desembarque será realizado na avenida Olavo Fontoura, 1.209. A tarifa de R$ 4,40 poderá ser paga em dinheiro ou Bilhete Único.



O serviço Atende+ é gratuito e para ir ao evento não é necessário agendamento. As vans adaptadas são destinadas a pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência, mas até o Anhembi vão transportar pessoas com necessidades especiais e também mobilidade reduzida momentânea.



A operação do Atende+, com vans saindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, funcionará nos dois pontos de embarque a partir das 6h até o embarque do último usuário, por volta das 13h.

A frota do sistema de transporte público municipal neste sábado será de 6.714 ônibus em circulação.

A partir das 8h, 26 linhas terão desvios em seus itinerários devido à interferência viária para a realização de eventos na avenida Paulista e imediações, na região central.

Metrô e CPTM

Em razão da manifestação programada para acontecer neste sábado na avenida Paulista, o Metrô irá reforçar a frota de trens em operação na linha 2-verde.

As estações também contarão com reforço de funcionários nas bilheterias e de agentes de segurança, além de equipes de manutenção.

No sábado, durante toda a operação da CPTM, o Serviço 710, que permite viagens entre as linhas 7-rubi e 10-turquesa sem a necessidade de transferência de trens na estação Brás, o embarque e o desembarque na estação Mauá acontecerão pela plataforma 4, enquanto na estação Capuava será apenas pela plataforma 2.

Na estação Engenheiro Manoel Feio da linha 12-safira, os passageiros devem utilizar somente a plataforma 3 neste sábado, das 4h às 22h.

O QUE ABRE E O QUE FECHA EM SÃO PAULO