Adria e Barilla empatam como o melhor espaguete na preferência dos paulistanos

São Paulo

Nada como uma boa macarronada de domingo para simbolizar a união da família à mesa. Mas escolher a marca da massa pode provocar alguma discussão. A gaúcha Adria e a italiana Barilla tiveram 23% e 22%, respectivamente, da preferência do paulistano para o melhor espaguete, de acordo com o Datafolha —o tal do empate técnico.

Até 2019, a pesquisa era mais ampla e apontava o melhor macarrão. Adria venceu em 2016, 2017 e 2019, mas em 2018 empatou com a Barilla —exatamente com os mesmos percentuais deste ano.

Adria e Barilla empatam como melhor espaguete, segundo Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Com mais de 50 produtos, a Barilla tem o espaguete como principal massa. "O nº 5 da linha clássica, feito com trigo grano duro, é o nosso carro-chefe", diz Fabiana Araujo, gerente de marketing da Barilla Brasil.

"O espaguete é um dos cortes mais tradicionais em todo o mundo e se destaca em nosso portfólio", afirma Luciana Ribeiro, gerente de marketing da Adria.

Cada marca teve um recorte mais favorável na pesquisa. A Adria, por exemplo, se saiu melhor na zona leste de São Paulo. Para Ribeiro, o sucesso na região se dá pelo fato de o item suprir a procura por versatilidade de preparo, além de atender aos atributos da marca, como qualidade, atenção aos detalhes e ingredientes selecionados.

Já a Barilla se destacou entre os consumidores com renda superior a dez salários mínimos. "Oferecemos um produto premium, com trigo duro. A qualidade do glúten encontrada neste tipo de trigo é melhor e ajuda a manter o ponto certo de cozimento da massa, além de ter propriedades naturais de baixo índice glicêmico", diz Araujo.

A pesquisa Datafolha sobre hábitos do paulistano na cozinha, realizada na capital paulista com pessoas das classes A e B que costumam preparar refeições ao menos uma vez por semana, levantou as preferências em 51 categorias de produtos indispensáveis ao dia a dia.