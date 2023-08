Aurora e Sadia empatam como melhor linguiça em pesquisa Datafolha

São Paulo

Nem Fla-Flu está tão disputado quanto a preferência do público paulistano pela melhor linguiça. Segundo o Datafolha, Sadia (32%) aparece numericamente à frente de Aurora (30%), mas a pequena diferença determina empate técnico.

É a segunda vez que as empresas dividem o pódio, sendo esta a terceira edição em que a pesquisa inclui a categoria. Em busca da predileção do consumidor, cada uma usa sua estratégia. Em 2021, a Aurora mudou o visual da marca e, no ano seguinte, lançou as linhas Premium, com itens focados no churrasco, e Bem Leve, com apelo saudável.

Linguiça Sadia é a marca mais lembrada entre paulistanos segundo o Datafona - Keiny Andrade/Folhapress

Quando o assunto é linguiça, a companhia tem apostado na diversificação. "Ampliamos nosso portfólio com as linguiças fininha apimentada, lombo com alho e ervas, toscana com queijo-coalho e uma inovação exclusiva, a linguiça toscana sabor cerveja e cebola caramelizada, todas dentro da marca Aurora Premium", afirma Ricardo Chueiri de Souza, gerente corporativo de marketing da Aurora Coop.

Enquanto isso, a Sadia buscou chegar aos mais jovens. "Alguns lançamentos ganham uma estratégia direcionada, principalmente, ao público entre 18 e 25 anos", conta Luiz Franco, diretor-executivo de marketing e inovação da BRF, grupo criado em 2009 unindo Sadia e Perdigão.

A marca, por exemplo, foi fornecedora oficial de alimentos do festival de música Lollapalooza, em São Paulo. Na edição de 2023, entre os itens que puderam ser provados durante o evento, estavam o pastel de presunto e queijo e o choripán, lanche feito com linguiça Sadia.