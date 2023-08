Caledonia, dedicada a uísques, ganha como o melhor bar de São Paulo

São Paulo

A carta principal tem 30 páginas, 25 dedicadas somente ao uísque, estrela da casa. O número de rótulos, flutuante, gira em torno de 200. Seja o cliente entendido ou diletante, não tem como não ficar atordoado com tantas opções no Caledonia, eleito o melhor bar da cidade pelo júri.

O coquetel king James, feito com vermute de xerez, xerez, vinho madeira, queijo grana padano, manteiga de garrafa e uísque irlandês- Caledonia - Keiny Andrade/Folhapress

É inevitável então recorrer aos garçons, gentis e capazes de explicar cada rótulo com minúcias, sugerir degustações e instruir como apurar os sentidos na hora agá —são lições complexas, tipo inspirar com a boca aberta ou no segundo gole não deixar o líquido tocar na ponta da língua.

Tanta informação soa afetada a amadores. Mas, sem agonia nem seriedade demais, pode até virar parte da graça da coisa.

Inaugurado em 2020 pelos amigos Maurício Porto e Guilherme Valle como uma ex - tensão física do blog "O Cão Engarrafado", o Caledonia fica numa esquina calma de Pinheiros. É pequeno e elegante, com uma loja (de uísques, é claro) na entrada, cujas portas-vitrines se abrem às 18h para o salão, onde se destaca um belo balcão. Os coquetéis são sobretudo à base do destilado-chefe, mas não só —há várias outras bebidas.

Parece, porém, um despautério não tomar uísque. As doses são de 25 ml (sugerida por lá) e 50 ml (medida que se serve em todo canto). Também recomendam beber sem gelo. Escoceses dominam a carta, óbvio, mas japoneses e americanos e (sim) brasileiros têm bom espaço. A dose de 25 ml vai de R$ 7 (Teacher’s e Passport) a R$ 1.233 (Macallan Reflexion).

Uma boa iniciação é pedir um dos "flights", réguas de degustação com três uísques diferentes. Um dos garçons-experts sugeriu uma com o single malt escocês Tamnavulin Speyside Double Cask (R$ 34), o bourbon Eagle Rare (EUA, R$ 30) e o single malt brasileiro Lamas (R$ 20). O bourbon era o preferido dele. Foi uma dica de ouro.

Caledonia Whisky & Co.

R. Vupabussu, 309, Pinheiros, região oeste, WhatsApp (11) 93022-2291, @caledoniabar