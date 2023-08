São Paulo

O Bagaceira, bar na região central de São Paulo, preenche boa parte dos requisitos de um boteco que se preze —a cerveja é servida gelada em copos resfriados, o cardápio é recheado de clássicos de bares e a trilha varia do pagode aos gritos de torcedores que assistem a uma partida de seu time do coração na televisão fixada acima do balcão.

A diferença é que, cravado bem próximo aos fundos do largo de Santa Cecília, bairro conhecido por atrair o público hipster da capital paulista, o Bagaceira, inaugurado em 2021, uniu a tradição do boteco a uma cozinha criativa e de inspiração asiática. Isso porque o Bar do Sena, que existia ali, estava prestes a fechar na pandemia quando a dupla do negócio vizinho, o Koya88, formada pelo chef Thiago Maeda e o bartender Thiago Pereira, assumiu o ponto.

Bolovo (à frente), rosbife com molho (à esq.), jiló (atrás) e torresmo de barriga suína (à dir.) - Keiny Andrade/Folhapress

O resultado parece combinar o melhor dos dois mundos. Garçons reabastecem os copos de cerveja meio vazios —as garrafas partem de R$ 15— ou servem velhos conhecidos dos botecos, como o caju amigo

(R$ 35) e a batidinha de coco (R$ 25). Mas também preparam drinques autorais, como o haiboru #2, que leva gim, gengibre, limão-taiti e soda de melancia e custa R$ 31.

As opções para encher a barriga saem com agilidade e incluem quitutes tradicionais, como o torresmo (R$ 29) e o coração com salsa verde (R$ 35), e receitas incrementadas por Maeda, caso do bolovo caprichado de porco e morcilla, que é vendido por R$ 22.

O bar também abre para o almoço com um pê-efe especial, que varia semanalmente (R$ 39), e o fixo todo santo dia, com contra-filé, frango ou linguiça acompanhados de arroz, feijão, fritas e farofinha. E, como um bom boteco, o Bagaceira preenche as ruas de Santa Cecília com samba ao vivo todo primeiro domingo do mês. Nos pratos, uma feijoada caprichada é servida durante toda a tarde.

Bagaceira

R. Frederico Abranches, 197, Santa Cecília, região central, tel. (11) 2691- 1884, @barbagaceira