Metzi é eleito o melhor restaurante latino-americano de São Paulo

São Paulo

Misturar elementos de diferentes cozinhas em uma receita ou em um restaurante é um recurso muito usado por aí, mas que frequentemente não funciona bem. A ideia não é ruim, só desgastada pelas vezes em que foi utilizada para sustentar um conceito fraco.

Tostada de pescado com salsa e avocado, do Metzi, o melhor restaurante latino-americano de São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Por isso, a definição de restaurante mexicano com ingredientes brasileiros que o Metzi usa poderia levantar suspeitas. Mas nas mesas do pequeno salão, cuja decoração discreta faz pensar no México, essa costura é bem-feita e original. Não à toa, rendeu o prêmio de melhor cozinha latino-americana.

Gestado no início da pandemia e aberto em 2020, o Metzi é obra da brasileira Luana Sabino e de Eduardo Ortiz, mexicano de Oaxaca, estado famoso pela gastronomia. Os dois, também eleitos chefs do ano, se conheceram em Nova York, enquanto trabalhavam no celebrado Cosme, dos chefs Enrique Olvera e, na época, Daniela SotoInnes.

Em 2019, antes de abrir o Metzi, o casal sentia que a cidade tinha muitos restaurantes tex-mex por receio de que a cozinha autêntica não fosse bem aceita por aqui. De fato, São Paulo teve poucas iniciativas desse tipo. Célebre, a cozinheira mexicana Lourdes Hernández, que fazia jantares em sua casa, funcionava para poucos. Mais acessível é a Taquería La Sabrosa.

Foi essa certa desconfiança inicial que o Metzi teve de vencer. No primeiro dia de operação, um cliente disse aos chefs: "Não vai dar certo, o brasileiro não vai gostar". Mas não foi bem assim que a coisa correu.

O ponto que poderia ser fraco se mostrou o forte da casa. A inclusão de ingredientes nacionais funciona como uma escada para brasileiros acessarem uma cozinha que ainda não é tão conhecida como a argentina ou como a altamente propagandeada peruana.

Há um prato que sintetiza bem essa ideia: o mole amarelo servido com mexilhão, feito com dendê e leite de coco —dois ingredientes tradicionais da moqueca que parecem ter nascido para aplacar a picância e conversar com as especiarias desse preparo.

A criação integra o menu fechado, com sete etapas (R$ 355), mas a casa também tem opções à la carte. Quem presta atenção aos pedidos nas mesas no salão, ouve que o começo, mais tímido, é sempre com o guacamole (R$ 28). A curiosidade cresce, surgem perguntas, novos pedidos e, por fim, os clientes são candidatos a voltar e provar o cardápio mais longo.

Metzi

R. João Moura, 861, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 98045-5022, @metzirestaurant