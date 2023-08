Mocotó é eleito o melhor restaurante de cozinha brasileira pelos paulistanos

São Paulo

Em 2023, o Mocotó completa meio século de história. O restaurante da Vila Medeiros, na zona norte, foi fundado pelo pernambucano José de Almeida como uma casa do norte, onde ele servia o caldo de mocotó, entre outras receitas sertanejas. Seu filho, o chef Rodrigo Oliveira, assumiu o comando em 2001, mantendo a alma do cardápio.

O chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó - Ricardo D'Angelo/Divulgação

Além da celebração do aniversário, o ano é de novidades. Em abril, o restaurante inaugurou uma unidade na Vila Leopoldina, na zona oeste. A filial serve pratos clássicos da casa, como a mocofava e os dadinhos de tapioca, e criações recentes, caso do pirarucu frito e da panelinha de língua de boi braseada com molho de vinho.

Em maio, também, Rodrigo passou a integrar o trio de jurados do MasterChef, da Band, ao lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin. Com o programa, o restaurante sentiu um aumento no movimento em todas as unidades, especialmente na instalada no Shopping D. O chef tem ainda o Mocotó Café, com menu reduzido, dentro do Mercado de Pinheiros, e o Balaio IMS, no Instituto Moreira Salles, na avenida Paulista.

Na pesquisa Datafolha, o Mocotó foi eleito pela sexta vez o melhor restaurante de comida brasileira da cidade, além de vencer a categoria de cozinha nordestina, estreante no levantamento.

Mocotó

Av. Nossa Sra. do Loreto, 1.100, Vila Medeiros, região norte, tel. (11)2951-3056, @mocotorestaurante