Barú Marisquería, de frutos do mar, é eleito o melhor restaurante da categoria

São Paulo

Há um efeito colateral inevitável de uma refeição no Barú Marisquería: as suas sextas-feiras —se você for um seguidor do clássico cardápio semanal paulistano, com peixe nesse dia— perderão parte do brilho.

Até a moqueca preferida fica sujeita a suscitar lembranças de um almoço ou um jantar no qual os pescados e frutos do mar estavam mais bem tratados por este restaurante escondido numa vila pequena na rua Augusta.

Nadadeira de peixe na brasa com farofa coentro (à frente) e ceviche de vieira e abacate (à dir.) - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

Os temperos do chef colombiano Dagoberto Torres (ex-Suri) —como coentro, pimenta e limão em doses generosas— e o tipo de preparo —por vezes, cru ou na brasa— podem até não estar impressos na memória afetiva de um brasileiro, mas é fácil se encantar com tanto umami (quinto gosto do paladar).

Prova disso é que, a qualquer dia e hora, o Barú, aberto em 2018, terá fila. O cardápio, de porções sem exagero, em harmonia com o tamanho do imóvel e com os preços, convida a diversas rodadas para dividir e provar mais sabores. A cozinha aberta e as poucas mesas, de tão próximas, funcionam como um menu ao vivo.

Se os "vizinhos" comem mexilhões com molho de pisco e leite de coco, acompanhados de pequenas arepas (R$ 59), logo você sentirá o aroma e acabará pedindo também —sem arrependimento. A mesa ao lado poderá assentir enquanto você prova e comenta vinhos ricos em mineralidade, ótimos pares para os pratos.

Tudo bem se nessa hora você esquecer que já abriu os trabalhos com ostras na brasa e molho de tomate picante (R$ 34, a dupla), emendou com o picadito playero (ceviche de atum servido sobre patacones, discos fritos de banana-da-terra; R$ 52, quatro unidades) e ainda está de olho em umas quatro opções.

Lembre que nem precisa se guardar para a sobremesa se o bolo tres leches (R$ 33), única opção, não chamar a atenção. Aqui esse clássico da América Latina ganha abacaxi e manga e funciona como bom encerramento, mas será esquecido mais rápido que outros pratos.

Barú Marisquería

R. Augusta, 2.542, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 3062-0898, @barumarisqueria