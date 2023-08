Brunch do Botanikafé é eleito o melhor de São Paulo segundo o júri

São Paulo

As plantas suspensas no teto transportam os visitantes a um jardim. Em dias ensolarados a experiência torna-se mais agradável e é quase como estar em uma estufa. Esse é o espaço do Botanikafé, cujo nome condiz com a decoração: unir o café ao verde.

A unidade em questão fica no Jardins, região oeste, e foi a segunda a abrir. Além dela, há também uma em Pinheiros, no Butantã e na Barra Funda. As duas últimas possuem uma estética litorânea, quase como um quiosque de praia requintado.

Bowl com mix de frutas e granola da casa (à esq.) e toast com salmão curado, sour cream e avocado (à dir.) - Keiny Andrade/Folhapress

O que é servido no Botanikafé vai além do café da manhã. Pessoas param no estabelecimento para tomar uma água de coco e um bowl de creme de manga, banana e morango, coberto com castanhas, coco ralado e fruta (R$ 38) após o treino; ou tomam café com leite e pão na chapa para começar o dia de forma mais convencional. Há ainda quem está a todo vapor, com notebooks sobre a mesa ao lado de uma torrada

com avocado.

Criado em 2018 por Manuela Albuquerque e Felipe Scarpa, a premissa do local é servir brunch o dia inteiro. Aliás, a palavra em inglês é uma junção de breakfast (café da manhã) e lunch (almoço). Ou seja, uma refeição para aqueles típicos domingos em que já é tarde para o pão com manteiga, mas muito cedo para o arroz com feijão.

O cardápio apresenta uma variedade de opções de brunch, disponível até as 18h para quem, na correria ou na falta dela, não se prende a horários. O destaque fica por conta das torradas e dos ovos beneditinos —estes últimos servidos inclusive no pão de queijo, por R$ 30. Os sucos naturais abrem caminho para pedidos mais robustos, como o ozzy breaky, que inclui fatias de pão levain, ovos cremosos, salmão curado, espinafre e mix de cogumelos por R$ 50.

Sobremesas e pratos com cara de jantar, como pizza e outros de influência asiática, também não ficam de fora, assim como os coquetéis. É possível encontrar drinques como a mimosa (R$ 30) ou a clássica caipirinha, feitas no bar no centro do salão.