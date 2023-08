A associação Pró-Pinheiros iniciará no sábado (26) um novo projeto: o Plano de Bairro Pinheiros, iniciativa para propor diretrizes para um crescimento sustentável do bairro paulistano.

Iniciativa quer debater futuro de Pinheiros - Reprodução

Na data, será realizado o primeiro evento da proposta. Um debate que contará com as participações da assistente social, professora e pesquisadora Adailza Sposati, do economista e professor Ladislau Dowbor, e do arquiteto e urbanista Valter Caldana. O encontro será realizado na Casa da Cidade.

O Plano de Bairro Pinheiros conta com orientação do Laboratório de Projetos e Políticas Públicas (LPP).

TRIBUTO

A atriz Maria Fernanda Cândido participou da leitura de "O Livro Vivo", texto teatral de Giovani Tozi em homenagem ao apresentador Jô Soares, morto há um ano. A ex-esposa do humorista Flávia Pedras Soares compareceu ao evento ao lado da mulher, a cantora Zélia Duncan.

O escritor Matinas Suzuki Jr., autor em parceria com o apresentador de "O Livro de Jô: Uma Autobiografia Desautorizada", em que se baseou o texto teatral, também esteve presente. A leitura foi apresentada na semana passada, no Instituto Artium de Cultura, em São Paulo.