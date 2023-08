Podcast: o que o hacker Walter Delgatti disse contra Bolsonaro na CPI do 8 de janeiro

São Paulo

O programador Walter Delgatti prestou depoimento à CPI do 8 de janeiro nesta quinta-feira (17) e atribuiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a criação de planos para colocar em xeque a segurança do sistema eleitoral e atrapalhar as eleições.

O hacker afirmou que a campanha de Bolsonaro quis forjar a invasão de uma urna eletrônica e exibi-la no feriado de 7 de Setembro de 2022, a menos de um mês das eleições. O programador também falou aos parlamentares que Bolsonaro teria pedido para que ele assumisse a autoria de um suposto grampo do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Delgatti disse ainda que o então presidente teria prometido a ele um perdão presidencial pelos crimes que cometeria.

O hacker não apresentou provas das declarações à CPI e não deixou claro por que os supostos planos com Bolsonaro não foram adiante —a Polícia Federal deve ouvi-lo novamente nesta sexta-feira (18).

A defesa do ex-presidente negou a existência de qualquer grampo de Moraes e disse que vai entrar com uma queixa-crime contra o hacker por calúnia.

Delgatti está em prisão preventiva desde o começo do mês e foi convocado à CPI para explicar se participou de tentativas de atacar os sistemas eleitoral e judiciário a pedido da deputada Carla Zambelli (PL). Ele ficou conhecido por invadir trocas de mensagens entre procuradores da Lava Jato e divulgar conversas entre eles e o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil) em 2019.

O Café da Manhã desta sexta-feira detalha o depoimento de Delgatti à CPI, discute a credibilidade das acusações e os possíveis desdobramentos das denúncias que ele apresentou. O podcast conversa com Mateus Vargas, repórter da Folha em Brasília que acompanhou o depoimento.

