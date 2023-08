Ceratti é eleita mortadela preferida dos paulistanos pela quarta vez

São Paulo

Se tem uma coisa na qual o paulistano é PhD é no sanduíche de mortadela. Mesmo com uma freguesia exigente nessa categoria de embutido, eis que a Ceratti é tetracampeã no quesito, com 26% da preferência.

"Acreditamos que esse carinho que o paulistano tem com a nossa marca se dá pelo envolvimento dela com a cidade", afirma Bruno Pimenta Alves, diretor de marketing da Ceratti. A empresa nasceu no bairro do Ipiranga em 1932 para atender a comunidade italiana —desde 2017, integra o grupo americano Hormel Foods.

Mortadela Cerati foi escolhida pela quarta vez como a melhor, segundo o Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

"Sempre realizamos ações especiais no Mercado Municipal de São Paulo, onde as histórias [da marca] se fundiram com o icônico sanduíche de mortadela", diz.

Apesar de ter esse item como carro-chefe, a marca conta com mais de 70 tipos de frios. "Nossa seleção dos cortes de carne e de ingredientes é muito criteriosa. O processo de produção e cozimento é feito de forma lenta, para que o produto possa absorver toda a complexidade dos temperos naturais."

Além da tradicional bologna e suas versões saborizadas, a companhia está lançando uma mortadela italiana da linha premium que leva o nome do fundador, Giovanni Ceratti, produzida com 100% de carne suína, toucinho e especiarias naturais.

Quem acessa as redes sociais da marca encontra várias sugestões de pratos. "Temos um chef de cozinha italiano, Manu Cassaniti, que cria receitas com nossos produtos", conta Alves. Mas, se achar o passo a passo muito difícil, não tem problema: é só voltar ao bom e velho sanduba de mortadela.