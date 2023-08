Com cuidado na seleção de produtos, Oba é eleito melhor hortifrúti pela 3º vez

São Paulo

Cada legume, verdura ou fruta que chega às gôndolas do Oba passa por um verdadeiro vestibular. Começa com a visita de um comprador à fazenda do fornecedor, onde são estabelecidos os padrões —até o ponto exato da colheita é determinado pelo varejista.

Quando desembarcam nos centros de distribuição, os itens de hortifrúti são vistoriados. "Temos equipamentos para medir o teor de açúcar da polpa da maçã, por exemplo, e confirmar se ela está crocante", afirma Alex Brito, presidente da rede.

Hortifruti Oba é o melhor na categoria, segundo pesquisa Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Não é diferente na seção do açougue. No centro de manipulação, por onde passam 500 toneladas mensais, as carnes são porcionadas e embaladas em atmosfera modificada (técnica utilizada para preservar melhor os produtos). Os hambúrgueres, depois de moldados, passam por ultracongelamento. "Combinamos até a alimentação do gado junto aos fornecedores", diz.

O consumidor pode não ver esses bastidores, mas enxerga o resultado. Pela terceira vez, o Oba foi escolhido o melhor hortifrúti pelos paulistanos, com 18% da preferência —um crescimento de oito pontos percentuais desde a última pesquisa.

A marca se destaca entre os entrevistados que ganham mais de dez salários mínimos, com 27% das menções —um reflexo da localização das unidades, em bairros de classe média alta. Para conquistar esse público, o Oba investe na importação direta de frutas, azeites, massas e vinhos e na experiência dentro das lojas, onde se concentram 90% das vendas. Também oferece vegetais higienizados e já picados, saladas e sucos naturais prontos para o consumo.