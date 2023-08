Daniela Bravin, do Sede 261 e Huevos de Oro, é a melhor sommelière de São Paulo

São Paulo

À frente do wine-bar Sede 261 e dona do Huevos de Oro, Daniela Bravin, 48, foi eleita pelo júri a sommelière do ano na capital paulista. Com propostas diferentes, as duas casas ajudaram a profissional a se destacar no segmento.

Daniela Bravin, do Sede 261, é a melhor sommelière de São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Ambos os espaços estão localizados no bairro de Pinheiros, a poucos metros de distância um do outro. No Sede, a proposta é servir vinhos em taça. Os visitantes se sentam em cadeiras de praia na calçada e podem escolher entre variedades pouco convencionais. O Huevos tem cozinha espanhola, e o carro-chefe é o vinho xerez. Ela toca as duas iniciativas em parceria com a também sommelière Cássia Campos.

Daniela começou sua trajetória no mundo do vinho em 2002. Formou-se pela Associação Brasileira de Sommeliers. Anos depois, em 2019, foi premiada pela entidade como a melhor profissional da área em São Paulo.

Entre uma data e outra, passou por diferentes restaurantes, alguns de chefs hoje famosos e consagrados no meio gastronômico. Lançou o Bravin, seu restaurante em Higienópolis, que durou até 2015.

Com Cássia Campos criou um clube de vinhos, iniciativa que mudou a trajetória de sua carreira e deu origem ao Sede 261 —eleito, também pelo júri, o melhor bar de vinhos de São Paulo neste ano.

Apaixonada pelos vinhos de forma ampla, preferiu não segmentar seu aprendizado, o que pode ser visto na proposta do seu winebar. Ao longo de sua vida profissional, atuou em casas com cozinha francesa, italiana e em locais com foco no vinho brasileiro.

Sobre a descontração de suas duas casas atuais, a sommelière afirma que isso faz parte do seu estilo. Esse é, aliás, um ponto constante em seus empreendimentos: são sempre casas que ela gostaria de frequentar.

"Eu tenho uma trajetória de rua. Fui uma das primeiras a colocar as coisas na rua e começar a cozinhar. Meu restaurante [Bravin] aos domingos ocupava a área da calçada. Era natural que a gente abraçasse a rua e que as pessoas descobrissem que podiam tomar um vinho ali.

Sede 261

R. Benjamim Egas, 261, Pinheiros, região oeste, @sede261